Santander y ATA colaborarán con acciones conjuntas para fomentar el trabajo autónomo y el emprendimiento

Cabrero, Igual y Gómez-Barreda en la firma del convenio - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander y la Asociación de Trabajadores Autónomos de Cantabria (ATA Cantabria) colaborarán en el impulso de programas de cooperación que contribuyan a dinamizar el ecosistema emprendedor local.

Para ello, la alcaldesa, Gema Igual, y la presidenta de ATA Cantabria, Ana Cabrero, han firmado un convenio con el objetivo de facilitar el desarrollo conjunto de actividades que promuevan el emprendimiento, la innovación y el fortalecimiento del tejido empresarial en la ciudad, además de fomentar el trabajo autónomo, el emprendimiento y la mejora de las condiciones de las personas trabajadoras por cuenta propia.

En nota de prensa, el Consistorio ha destacado que esta colaboración se concretará en la organización de jornadas, talleres, encuentros y foros dirigidos a personas autónomas, así como la participación conjunta en programas de formación, asesoramiento e impulso del autoempleo.

El acuerdo también prevé la promoción del trabajo autónomo en colectivos con especiales dificultades, como jóvenes, mujeres, personas con discapacidad, inmigrantes y desempleados de larga duración.

Además, se facilitará el acceso de las personas trabajadoras autónomas a los espacios y servicios municipales destinados al emprendimiento y el desarrollo empresarial.

Igual ha agradecido a la presidenta de ATA Cantabria la colaboración con el Ayuntamiento concretada a través de este convenio pues "es fundamental que las administraciones públicas y las entidades vinculadas al ámbito laboral y empresarial vayamos de la mano en favor de la generación de riqueza y puestos de trabajo", ha indicado.

Ha enmarcado este acuerdo en las políticas que promueve el Ayuntamiento de Santander para favorecer la actividad de las empresas y de las personas trabajadoras por cuenta propia.

Entre otras acciones desarrolladas en este ámbito, la regidora se ha referido a la línea de ayudas del programa 'Santander Crea y Emplea', que este año ha destinado un millón de euros para promocionar el empleo, el emprendimiento y el desarrollo empresarial.

Por su parte, Ana Cabrero ha destacado la implicación de la alcaldesa, "que es un gran apoyo siempre", y la importancia de que el Ayuntamiento demuestre "una vez más interés por apoyar el trabajo autónomo que desarrollan en Santander cerca de 10.000 personas y por cuidar la iniciativa emprendedora en el municipio".

También ha puesto en valor que el Consistorio pone a disposición del colectivo "los medios del Ayuntamiento y colabora con ATA en el desarrollo de acciones para dinamizar la economía local de la mano de una fuerza laboral vital que se autoemplea y crea empleo a su vez, vertebrando barrio a barrio y dando vida y riqueza a la ciudad".

"Si Santander apuesta por los autónomos, el colectivo, sin duda, generará oportunidades, crecimiento y prosperidad para todos los ciudadanos", ha resaltado Cabrero.