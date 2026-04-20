Santander atenderá con cita previa a los migrantes que requieran del informe de vulnerabilidad para la regularización

OICOS - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha reforzado los recursos de atención e información a migrantes a través de la Oficina de Inmigración y Cooperación Social (OICOS) con el fin de atender las consultas derivadas del proceso de regularización de migrantes decretado por el Gobierno central.

Para ello, ha habilitado un número de teléfono, el 942 20 31 73, para que los interesados puedan solicitar una cita previa para los trámites que requiere el informe de vulnerabilidad, uno de los requisitos para cumplimentar las solicitudes del Real Decreto 316/2026.

El Consistorio ha informado este lunes que, una vez citados, los técnicos municipales evaluarán cada caso concreto para determinar si el interesado necesita dicho informe, ya que no es obligatorio para todos los solicitantes.

En el caso de que la persona sí precise de este trámite para su proceso de regularización, y una vez aportada la correspondiente identificación personal, se le facilitará la documentación necesaria que debe cumplimentar y se le aportará el informe en el mismo momento.

Con motivo del nuevo proceso de regularización impulsado por el Gobierno central mediante el Real Decreto 316/2026, las concejalías de Inmigración y Servicios Sociales están trabajando de forma coordinada desde el primer momento en la reorganización de los servicios para optimizar la atención a los migrantes, ha señalado el Ayuntamiento.

"OICOS lleva años trabajando con las personas extranjeras que residen en Santander. Disponemos por tanto de una infraestructura preparada, que históricamente ha atendido situaciones complejas, desde contextos de conflicto hasta crisis sociales, ayudando a muchísimas personas y ahora no será menos", ha asegurado el concejal de Inmigración, Mateo Echevarría.

Además, ha puesto en valor el esfuerzo de los profesionales que están respondiendo "con rigor y compromiso a una situación excepcional, manteniendo como prioridad la atención adecuada a las personas".

Como ha explicado, los trabajadores de OICOS están recibiendo formación específica estos días para mejorar la atención en este contexto mientras mantienen un contacto permanente con asociaciones de personas extranjeras y organizaciones de cooperación con el fin de facilitar toda la información necesaria y garantizar una atención lo más eficaz posible.

Por su parte, la concejala de Servicios Sociales, Zulema Gancedo, ha destacado la labor que se está realizando en Santander para atender a todas las personas que están acudiendo al Ayuntamiento en busca de información o certificados que acrediten su residencia.

Este trabajo, explica, se está llevando a cabo en coordinación con otros municipios de Cantabria y también con ciudades como Bilbao y Madrid, con el objetivo de compartir experiencias y mejorar la gestión de las solicitudes, especialmente en lo relativo a la emisión de informes.

Según ha dicho, el Ayuntamiento ha registrado una elevada afluencia de personas que han acudido presencialmente en busca de información; una presión que se ha trasladado además al conjunto de los servicios municipales (unidades de trabajo social, centros de acogida, oficina de integración o centro de igualdad, así como a las consultas telefónicas, que no dejan de aumentar).

"Santander está demostrando su compromiso con la inclusión y la cohesión social mediante una amplia red de recursos, pero no debemos olvidar que el Gobierno central debe asumir su responsabilidad en la regularización migratoria y no trasladar la presión a los municipios", ha concluido Gancedo.