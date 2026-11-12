Santander, comerciantes y Centro Botín lanzan una campaña para reivindicar el comercio local como 'alma de la ciudad'

Cartel - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander, los comerciantes y el Centro Botín han puesto en marcha una campaña para reivindicar el comercio local como 'el alma de la ciudad'.

De este modo, a partir de hoy, los clientes del comercio santanderino podrán conseguir una invitación para disfrutar de forma gratuita, junto a su entrada del Centro Botín, de la experiencia 'Pasear y descubrir. El Alma del Centro Botín', con la que se invita al visitante a recorrer el edificio mientras escucha la voz del propio Centro Botín contando de primera mano por qué existe, cómo fue concebido por Renzo Piano y cuál es su misión. Se trata de una propuesta de 30 minutos "que invita a mirar con otros ojos todo lo que nos rodea".

Así lo ha anunciado este jueves en un comunicado el concejal del área, Álvaro Lavín, que ha explicado que la propuesta nace vinculada a la celebración de la Gala del Comercio de Santander, que tuvo lugar el 4 de noviembre en el Centro Botín, y a 'El Alma del Centro Botín', una experiencia sonora que ofrece este equipamiento artístico junto a la visita a las exposiciones.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento quiere poner el foco en la dimensión emocional que convierte al comercio local "en el alma de la ciudad", es decir, "aquello que no aparece en un ticket de compra, el saludo de cada mañana, el consejo de quien conoce su oficio o la tienda que forma parte de la historia de una familia o de un barrio", ha explicado el edil.

Por ello, la campaña hace hincapié en el diálogo con el Centro Botín, otro espacio "que también se vive desde la emoción".

Por su parte, la directora ejecutiva del museo, Fátima Sánchez, ha explicado que la campaña traslada "una idea sencilla pero muy importante: los lugares que visitamos de forma recurrente son aquellos que nos hacen sentir bien. Por eso el Centro Botín colabora con los comerciantes para ofrecer juntos experiencias positivas a los ciudadanos y a los visitantes que recibimos".

En definitiva, como han incidido ambos, la campaña "tiende un puente entre ambos mundos, ya que quien compra en el comercio de Santander descubre el centro de arte de su ciudad; quien visita el Centro Botín reconoce en el comercio local otro de los espacios que dan carácter a Santander".

Los comerciantes que quieran adherirse a la campaña tienen que ponerse en contacto con la Concejalía de Comercio a través de la web municipal y se les entregará el cartel informativo e invitaciones al Centro Botín.

La campaña se difundirá en prensa, radio, exterior y canales digitales, con una invitación directa a los titulares del Pase cántabro para que junto a la entrada gratuita a las exposiciones, disfruten de esta experiencia también sin coste.

Igualmente, todas las personas no titulares del Pase cántabro podrán disfrutar de la experiencia junto a la entrada de las exposiciones a través de las invitaciones que repartirán los comercios adheridos a la campaña o de la descarga de las mismas.

La mecánica es descargar la invitación escaneando el código QR de los carteles de la campaña o en web o pedirla en cualquiera de los comercios con ALMA adheridos a la iniciativa y presentarla junto con el pase cántabro en la taquilla del Centro Botín.