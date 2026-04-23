Santander y Comillas acogerán en mayo el XXV Congreso Nacional de Celadores

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SANTANDER 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Santander y Comillas acogerán, del 13 al 15 de mayo, el XXV Congreso de Celadores, un encuentro de carácter nacional que, con el lema 'Dedicación y corazón', reunirá a profesionales de distintos centros sanitarios de todo el país para reflexionar sobre la evolución de esta figura esencial en la atención al paciente y su contribución al funcionamiento del sistema sanitario.

El congreso, en cuya organización trabajan celadores de los hospitales Valdecilla, Sierrallana y Laredo, ha ampliado su plazo de inscripción hasta el 30 de abril, lo que permitirá la participación de un mayor número de profesionales, ha informado este jueves el Gobierno de Cantabria.

El programa se desarrollará en dos sedes: el Centro Botín acogerá las sesiones del miércoles 13 y el viernes 15 de mayo, mientras que el jueves 14 la actividad se trasladará a la Universidad Pontificia de Comillas, en una edición que combina entornos culturales y académicos para favorecer la reflexión profesional.

Más allá de su dimensión formativa, el congreso pone el acento en la humanización de la asistencia sanitaria, la comunicación en el entorno clínico y el papel del celador como figura clave en la experiencia del paciente, especialmente en su acompañamiento cotidiano dentro del sistema sanitario.

A lo largo de las jornadas se abordarán, desde distintas perspectivas, aspectos como la gestión de las emociones en el entorno clínico, la comunicación como herramienta terapéutica y la importancia del trabajo en equipo en la atención sanitaria. El programa incluirá también la presentación de comunicaciones científicas y experiencias profesionales en formato póster.

La edición de este año incorpora además espacios dedicados a la creatividad, el bienestar emocional y la humanización de los cuidados, con especial atención al papel de las artes, la música, el humor y la resiliencia como elementos de apoyo en el entorno hospitalario.

El congreso concluirá con la entrega de premios a las mejores comunicaciones y pósteres, así como con la presentación de su próxima sede en 2027.