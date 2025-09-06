Santander concederá la Medalla de Oro al Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Cantabria

Reunión de la alcaldesa y los miembros de la Junta Directiva del Colegio - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

La entrega será durante el próximo verano, coincidiendo con su centenario

SANTANDER, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa, Gema Igual, ha anunciado que el Ayuntamiento concederá la Medalla de Oro de la ciudad al Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Cantabria (COAC), en reconocimiento a "su dilatada trayectoria y a la labor esencial que ha desempeñado durante casi un siglo en el desarrollo económico y social" de la ciudad.

La entrega de la distinción tendrá lugar durante el próximo verano, coincidiendo con el centenario de la entidad.

En nota de prensa, la regidora ha dado a conocer la propuesta del equipo de Gobierno tras el encuentro mantenido en el Consistorio con el presidente de la organización colegial, Lorenzo de Diego Fuentes, y el resto de miembros de la junta directiva. En la reunión ha tomado parte también la concejala de Cultura, Noemí Méndez.

"El COAC es un referente de calidad y buenas prácticas, garante de la ética profesional y pieza clave en un sector estratégico que ha sabido adaptarse a los retos de la internacionalización o las nuevas tecnologías", ha destacado Igual.

Además, ha puesto en valor la colaboración del Ayuntamiento con la organización profesional y ha remarcado que su aportación "es y será fundamental" en el crecimiento económico de Santander.

La propuesta de concesión de la Medalla de Oro ha sido trasladada a los grupos municipales en junta de portavoces, y ha sido tras su conformidad, cuando la alcaldesa se lo ha comunicado a la junta directiva del COAC.

Igual ha recordado que este reconocimiento constituye uno de los máximos honores contemplados en el Reglamento de Títulos, Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Santander, y ha valorado la unanimidad y el reconocimiento conjunto de los 27 concejales que conforman la corporación.

Se otorga como "recompensa" a aquellas personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que se hayan distinguido en cualquier rama de la cultura, el espectáculo, el deporte, la ciencia, la economía, la acción social o la comunicación por una larga trayectoria de servicios eminentes y excepcionales a la ciudad.

En la reunión con la junta directiva se ha acordado, además, que la entrega de la distinción tendrá lugar durante el próximo verano, coincidiendo con el centenario de la institución.

Respecto a la tramitación, Igual ha explicado que la propuesta deberá ser dictaminada por la Comisión de Cultura y posteriormente elevada al Pleno municipal para su aprobación definitiva.

UN SIGLO DE HISTORIA

El Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Cantabria, creado el 15 de julio de 1926, es "un pilar fundamental" de la profesión en la región.

A lo largo de su trayectoria ha representado a miles de profesionales, defendiendo sus intereses colectivos y velando por la adaptación de la profesión a las necesidades de la sociedad.

Los Agentes Comerciales colegiados actúan bajo un "estricto" Código Deontológico, "garantizando rigor, ética y profesionalidad", en pro del desarrollo y la excelencia en el ámbito comercial.