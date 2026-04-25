Santander ha concedido 42 ayudas a las familias que han tenido un hijo este año por un total de 8.400 euros

Archivo - Santander ha concedido 42 ayudas a las familias que han tenido un hijo.-ARCHIVO - DGA - Archivo

SANTANDER 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

Santander ha concedido 42 ayudas a las familias que hayan tenido o adoptado un hijo en estos primeros meses de 2026, lo que supone 8.400 euros destinados al apoyo a la natalidad.

Así lo ha dado a conocer en nota de prensa la concejala de Familia, Zulema Gancedo, quien ha explicado que ha sido la Junta de Gobierno Local la que esta semana ha aprobado una remesa de ayudas de esta convocatoria que cuenta con una partida inicial de 120.000 euros, que podrá ser ampliada si fuera necesario.

Según ha detallado, las 42 ayudas suponen una cantidad de 8.400 euros destinadas al apoyo a la natalidad y con el fin de sufragar los gastos que siempre acompañan al nacimiento de un bebé.

La edil ha recordado que los beneficiarios de la prestación son los padres, que pueden recibir estos 200 euros de forma conjunta o individual, esto es, 100 euros para cada uno.

En caso de separación, divorcio o nulidad matrimonial, recibirá la ayuda el progenitor que tenga la custodia del menor, y, en caso de custodia compartida la mitad cada uno.

Pueden recibir esta ayuda todos los empadronados en Santander con al menos un año de antelación al nacimiento o adopción del menor de 18 años.

El plazo para la presentación de solicitudes será hasta el 31 de diciembre de 2026 y excepcionalmente, en el caso de niños nacidos o adoptados entre el 1 y el 31 de diciembre, se prorrogará el plazo de presentación de solicitudes hasta el 31 de enero del año siguiente.