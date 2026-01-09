Santander contrata la estabilización y el escaneo 3D de los galeones de Vital Alsar

Archivo - La alcaldesa de Santander, Gema Igual, con Vital Alsar frente a los galeones de La Magdalena. Imagen de archivo - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER - Archivo

SANTANDER, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha contratado la estabilización, el aseguramiento, el escaneo y los planos en tres dimensiones (3D) de los galeones de Vital Alsar, situados al aire libre en la Península de la Magdalena, cuyo deterioro ha sido denunciado por familiares del navegante, asociaciones de vecinos y partidos políticos.

La alcaldesa, Gema Igual, ha cumplido así con lo anunciado este miércoles, que se ha traducido en dos contratos cuyo objetivo es "optimizar" el conocimiento y conservación de los galeones, pertenecientes al Museo El Hombre y La Mar, ha informado el Ayuntamiento.

Por un lado, la empresa Shipshape Carpintería de Ribera, con un presupuesto de 4.287 euros más IVA, se encargará de la estabilización, consolidación y aseguramiento de las embarcaciones mediante la instalación de una estructura provisional. Por otro, la empresa DEGIMA, por importe de 4.800 euros más IVA, ejecutará el escaneo de los barcos y la planimetría en 3D.

En esta línea, Igual ha avanzado que, una vez finalizadas estas actuaciones, previsiblemente en el mes de marzo y siempre en función de la climatología, el Ayuntamiento sacará a concurso público la recreación, construcción o arreglo de un primer galeón, según se determine a la vista de los resultados de estos trabajos previos.

La alcaldesa se ha reunido este viernes con miembros de la Asociación Vital Alsar, entre ellos su presidente, Javier Cantera, en un encuentro donde han participado el arquitecto municipal y otros técnicos del Ayuntamiento.

Ambas partes han acordado celebrar una nueva reunión en la primera quincena de marzo, una vez ejecutados los trabajos de planimetría y estabilización.

El deterioro de los galeones es "una realidad conocida por todos desde hace tiempo", ha afirmado Igual, que ha explicado que este hecho llevó al Ayuntamiento a solicitar presupuestos para intervenir. "Ante la disparidad de las cifras recibidas y la indeterminación de los trabajos propuestos, hemos optado por avanzar con actuaciones muy concretas que nos permitan dar pasos firmes y rigurosos", ha dicho.

Con los trabajos contratados, se conocerá "en profundidad" las naves, sus dimensiones y características, y ayudará a decidir "con criterio cuáles deben ser los siguientes pasos", ha remarcado.

Por otro lado, la regidora ha afirmado que el Ayuntamiento está "en continua sintonía" con la Asociación Vital Alsar para este proyecto y ha destacado que ha trabajado "de manera constante y desde hace muchos meses, con reuniones periódicas y un diálogo fluido", para mejorar los galeones con un proyecto "sólido y realista".

Mientras tanto, el presidente de la Asociación Vital Alsar ha manifestado que "conscientes de la urgencia de preservar los galeones de Vital Alsar y de seguir impulsando su legado de paz, aventura y cultura oceánica, expresamos nuestra satisfacción por el enfoque de la alcaldesa y la coherencia mostrada para abordar la restauración de este patrimonio de todos los santanderinos".

Asimismo, Cantera ha detallado que los pasos dados en los últimos meses, "sustentados por la visión y las aportaciones de técnicos y especialistas en construcción naval, nos dan la esperanza de que en este 2026 los proyectos se materialicen para que las generaciones presentes y futuras puedan disfrutar de este legado".