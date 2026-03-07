Santander convoca a 55 aspirantes al proceso selectivo para tres plazas de educador

Archivo - El concejal de Recursos Humanos, Daniel Portilla, en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER - Archivo

SANTANDER 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha convocado a 55 aspirantes para el procesos selectivo para tres plazas de educador, pertenecientes a la escala de Administración Especial, mediante el sistema de oposición en turno libre, cuyo primer ejercicio se celebrará el viernes 27.

Los admitidos están citados a las 16.30 horas en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Cantabria, y deberán acudir provistos de DNI y bolígrafo azul, ha informado el Ayuntamiento.

"El Ayuntamiento sigue avanzando en la dotación de profesionales cualificados que contribuyan a fortalecer los programas de intervención socioeducativa, especialmente aquellos dirigidos a colectivos que requieren un acompañamiento más cercano", ha señalado el concejal de Recursos Humanos, Daniel Portilla.

El primero de los ejercicios del proceso selectivo consistirá en el desarrollo por escrito de dos temas del bloque de materias específicas del programa y se valorará especialmente la capacidad y formación general, así como la precisión y claridad en la exposición de ideas.

Luego, los aspirantes deberán superar un segundo ejercicio, de carácter práctico, que consistirá en la resolución por escrito, durante un máximo de dos horas, de uno o varios supuestos relacionados con el contenido del programa; y, por último, un tercer ejercicio que será un cuestionario tipo test de 50 preguntas sobre la parte general del programa.