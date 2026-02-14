Santander cuenta con 121 colonias felinas identificadas y censadas, un 29% más

Archivo - Un gato de una colonia felina.-ARCHIVO - PACMA - Archivo

SANTANDER, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

Santander cuenta con un total de 121 colonias identificadas y censadas repartidas por todo el municipio, un 29 por ciento más que en 2025 cuando eran 94.

De ellas, el 68% están controladas, el 21% están en proceso de aplicación del Método CER y 12 en fase de recopilación de datos o en espera.

Así lo ha informado en nota de prensa la concejala de Salud, Zulema Gancedo, quien ha explicado que estos son los principales datos del informe sobre el estado de las colonias felinas en Santander, que establece que se entiende como controlada a la colonia que presenta más del 80% de los animales esterilizados o en la que al menos todas las hembras están esterilizadas.

La media de individuos en las colonias controladas en la ciudad es de seis; mientras que en las que están siendo intervenidas, es de diez.

Además, en relación al periodo anterior, la media de los individuos de las colonias sin controlar ha bajado considerablemente desde los 16. Un hecho que, según la edil, probablemente se deba a que se cuenta, porcentualmente, con más colonias en proceso de aplicación del Método CER que antes.

En lo que se refiere a gatos, hay censados 898 animales; de los cuales 609 figuran como esterilizados y marcados. Esto supone casi el 68% de los individuos.

Gancedo ha indicado que también hay localizados 78 cuidadores y alimentadores frecuentes de estas colonias. De estos, 75 han completado la formación para conseguir el carnet de alimentador autorizado del Ayuntamiento y tres han iniciado los trámites para acreditarse. En las últimas jornadas de formación realizadas en diciembre de 2025, se acreditaron un total de 12 personas.

Asimismo, a fecha de 29 de enero, los gatos pertenecientes a colonias con microchip son 131 y hay siete gatos en casas de acogida recogidos de las colonias felinas de Santander, de los cuales tres tiene microchip (uno de ellos ya fue adoptado y se realizó el cambio de titular).

La concejala ha puesto en valor los resultados de las acciones realizadas desde la aplicación del Convenio de Colaboración con el Colegio de Veterinarios de Cantabria en relación a la gestión de las colonias felinas del Ayuntamiento de Santander.

Según el informe, existe una actualización del censo de colonias felinas con un incremento, gracias a la detección de 27 más de forma que las colonias que han pasado a estar en proceso de ser controladas son más del doble de las del periodo anterior, mientras que el número de las colonias controladas no ha variado casi.

Los gatos registrados en el municipio se han incrementado aún más, aunque el porcentaje de esterilizados se mantiene y sube ligeramente. Esto hace pensar que las colonias registradas como nuevas no son de nueva aparición, sino solo de nueva detección, ha indicado.

Finalmente, otra de las conclusiones es que para mejorar la aplicación del Método CER en el municipio a la vista de los datos, se pueden aplicar medidas como aumentar la intensidad de esterilizaciones para conseguir esterilizar al mayor número de individuos en el menor tiempo posible y concentrar los esfuerzos y recursos en llegar a controlar un número reducido de colonias antes de pasar a las siguientes.

MÉTODO CER

El sistema de control poblacional CER (Captura-Esterilización-Retorno) es un método por el que se captura el mayor número de gatos de la colonia (idealmente el 100%), se les censa, identifica, esteriliza y retorna a su lugar de origen de la forma más rápida e incruenta posible, respetando al máximo los parámetros de bienestar animal.

El primer efecto de la aplicación del sistema CER es reducir o eliminar los posibles problemas que puedan surgir asociados a la presencia de los animales, así como estabilizar la población de una colonia. Para que la actuación sea eficiente debe alcanzarse el mayor porcentaje posible de esterilización en cada colonia, hasta superar el umbral en el que no se producirá crecimiento poblacional.

El método CER es el único método ético, responsable y efectivo para la prevención de la sobrepoblación, ha destacado el Ayuntamiento.