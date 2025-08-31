Santander destina casi 285.000 euros para nuevas instalaciones de alumbrado en 30 puntos de la ciudad

Archivo - Iluminación del Paseo Marítimo de Santander.-ARCHIVO - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER - Archivo

SANTANDER 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santander ha aprobado esta semana el proyecto de ejecución de nuevas instalaciones de alumbrado en diferentes puntos de la ciudad con un presupuesto base de licitación de 284.861 euros.

Según ha informado en nota de prensa la concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo, este plan permitirá desplegar 106 nuevas unidades eléctricas con una potencia total de 6.454 W, con "la consiguiente mejora en las condiciones del alumbrado en calles y espacios públicos de la ciudad".

Además de que se ubicarán nuevas luminarias en más de una veintena de vías urbanas, también se incluye en esta actuación la mejora de dotaciones de ocio infantil, de modo que se instalarán 12 puntos de luz en el parque infantil de La Magdalena, 9 en el de Mesones, y 4 en el de El Mansín.

También se actuará en zonas e instalaciones públicas como el parque Doctor Madrazo en Valdenoja (6 luminarias), el parque de Trueba en la Segunda Playa de El Sardinero (6), Los Pinares (2), las escaleras mecánicas de Gamazo a Los Peligros (7) o el huerto urbano Río Cubas (2).

Rojo ha indicado que este proyecto de nuevas instalaciones de alumbrado atiende a peticiones vecinales y desarrolla la respuesta del Ayuntamiento a las necesidades que los servicios municipales detectan en esta materia en la ciudad.

En cuanto a las características técnicas de las instalaciones, la edil ha explicado que se han elegido luminarias tipo LUMA, con equipo incorporado para leds de 80/90W, dependiendo de la altura de montaje y características del vial.

Ha detallado que se utilizará el modelo que mejor se adapte a cada caso particular, "siempre buscando que se cumplan las condiciones exigidas en la normativa" en cuanto a niveles de iluminación de los viales.

También se prevé el uso de luminarias tipo Town Guide, con equipo incorporado para led de 46W, carcasa de aluminio inyectado, cubierta de policarbonato estabilizado y resistente al impacto.