Santander destinará 150.000 euros en ayudas a una veintena de proyectos para el fomento y la promoción de la cultura

SANTANDER, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santander ha aprobado la concesión de ayudas a 19 proyectos presentados a la convocatoria realizada por la Concejalía de Cultura para el fomento y la promoción de la cultura con una partida de 150.000 euros.

Entre las acciones subvencionadas figuran proyectos culturales en los barrios, ediciones de libros publicaciones especializadas, ciclos y festivales musicales, eventos de danza y música tradicional, y otras iniciativas enmarcadas en el dinamismo de la actividad cultural en la ciudad.

En nota de prensa, la concejala del área, Noemí Méndez, ha incidido en que el Consistorio incrementó este año en un 50 por ciento la partida de ayudas en este ámbito con el fin de reforzar el fortalecimiento del tejido cultural y creativo de la ciudad, y la diversificación y crecimiento de la oferta de actividades que nace de los propios agentes del sector.

Ha detallado que estas subvenciones tienen como principal objetivo apoyar y estimular la organización de eventos o iniciativas que fomenten el interés de los santanderinos por la cultura y dinamicen la actividad cultural en la ciudad.

Asimismo, la edil ha resaltado que esta línea de ayudas se enmarca en "el compromiso del Ayuntamiento con los agentes culturales locales, y en el objetivo de impulsar la creación y fortalecer el posicionamiento de la cultura como un eje estratégico del desarrollo de Santander", ha concluido.