Santander encenderá las luces de Navidad este viernes

Publicado 26/11/2018 13:37:00 CET

SANTANDER, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Santander dará la bienvenida a la Navidad este viernes 30 con la ya tradicional fiesta del encendido de luces en la Plaza del Ayuntamiento.

Así lo ha anunciado la concejala de Dinamización Social, Lorena Gutiérrez, que ha explicado que la fiesta comenzará a las 18.00 horas con animación a cargo de los personajes infantiles preferidos de los más pequeños, un pasacalles y un concierto de la Banda Municipal dedicado a un público infantil y familiar.

La Municipal se transforma en una 'Big Band' donde el jazz, el blues, el mambo y el swing se combinan con la tradición de algunos de los villancicos populares más conocidos.

Junto con la Banda actuarán el cantante David Argós, más de 80 niños que conforman el coro infantil del colegio María Reina Inmaculada y el grupo de baile de la academia Danza Básico.

A partir de las 19.10 horas comenzará la decoración del árbol, un espectáculo, y el encendido oficial se llevará a cabo a las 19.30 horas. Correrá a cargo de la alcaldesa, Gema Igual, que estará acompañada por un total de 168 niños de las entidades Obra San Martín, Asociación Cántabra de Padres de Ayuda al Déficit de Atención y/o Hiperactividad, Asociación de Afectados por Parálisis Cerebral ASPACE, Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Cantabria, Fundación Síndrome de Down, AMPROS, Colegio de Educación Especial Fernando Arce y ANDARES.

Asimismo, habrá un grupo de voluntarios del colegio La Enseñanza, Cruz Roja y Protección Civil, que cada año colaboran de forma desinteresada en este evento.

Juntos, pulsarán el botón que encenderá las bombillas, --todas ellas con tecnología LED--, que están repartidas por toda la ciudad, así como la iluminación de la fachada del Ayuntamiento, en la que de nuevo este año se proyectarán imágenes y motivos navideños combinados con sonido envolvente en toda la plaza.

Este espectáculo de luz y sonido se realizará a ciertas horas: de lunes a jueves, a las 18.00, 19.00 20.00 y 21.00, y los viernes, sábados, domingos, festivos y vísperas de festivos a las 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, y 22.00 horas. Se escucharán tres villancicos: 'Cascabel, cascabel', 'Ay del Chiquirritin' y 'All I want for Christmas is you' de Mariah Carey.

La iluminación navideña se completa con tres ángeles músicos que se ubicarán en la rotonda del Paseo Pereda; varios ciervos en la entrada de Marqués de la Hermida y la plaza del Ayuntamiento; un gran árbol de 20 metros de altura en la Plaza del Ayuntamiento y otro árbol de 14 metros en la calle Lealtad.

En total, las calles de Santander estarán adornadas con 139 arcos de entre 8 y 12 metros; 155 motivos en farolas y bolas decorando árboles; 1.100 metros de guirnalda; y 3 columnas de alumbrado decoradas con guirnalda.

NOVEDADES

Una de las principales novedades se instalará en la Plaza Porticada. Se trata de un paquete regalo con shows cada hora en punto.

También como novedad este año la Plaza de Atarazanas contará con un nacimiento con iluminación sorprendente y, previo al encendido, habrá numerosas sorpresas.

La concejala ha destacado que este año, además, se suman nuevas calles con alumbrado, en una apuesta por reforzar la visibilidad del comercio local. Se trata de las siguientes: Martillo, San Francisco, Cervantes, Río de la Pila, Juan de Herrera y Lealtad.

Las luces de Navidad estarán encendidas hasta el próximo 6 de enero, desde las seis de la tarde a las once de la noche, ampliándolo una hora más, hasta las doce, los viernes, sábados y vísperas de fiesta.

También este mismo viernes se abrirá la pista de hielo, ubicada en la Plaza Porticada, y los carruseles y atracciones infantiles que estarán ubicados en la plaza del Ayuntamiento, Juan de Herrera, y la plaza Porticada.