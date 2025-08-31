Santander entrega los Premios Alberto Pico, un "referente" del compromiso y la solidaridad

Han sido distinguidos el periodista cántabro Germán González, la jugadora de hockey Beatriz Pérez, la empresa Raisan y Ascasam

El Ayuntamiento de Santander y el Festival Intercultural de las Naciones han entregado en la tarde de este sábado los XV Premios Solidarios Alberto Pico, que este año han galardonado al periodista cántabro Germán González, a la jugadora de hockey santanderina Beatriz Pérez, a la empresa Raisan y a la asociación Ascasam-Salud Mental Cantabria.

En la gala de entrega, que ha tenido lugar en el escenario del evento que se celebra en el aparcamiento de Los Campos de Sport de El Sardinero, la alcaldesa, Gema Igual, ha puesto en valor "el mérito extraordinario" de los premiados; cuatro personalidades y organismos que "se han convertido en referentes sociales por su trayectoria, labor solidaria, proyección y entrega".

En el acto también han participado el concejal de Inmigración y Cooperación al Desarrollo, Mateo Echevarría; el director del Festival Intercultural, Sergio Frenkel; la coordinadora del evento, Nayeli Pérez, y de la responsable de relaciones institucionales, Ana Mancina.

La alcaldesa ha recordado que estos premios se llevan a cabo en homenaje y reconocimiento a las personas e instituciones que han destacado por su impulso "generoso y valiente", coincidiendo con los valores que defendió el recordado párroco Alberto Pico, que contribuyó al desarrollo social del Barrio Pesquero y del que hacen gala estos reconocimientos.

"Podemos sentirnos muy orgullosos de tener tantas personas y organizaciones que por una buena causa son merecedoras de estos premios, que reconocen la labor altruista que realizan diferentes personas u organizaciones en favor de diferentes causas", ha destacado la regidora.

En este sentido, ha felicitado a los ganadores y les ha elogiado: "Sois un ejemplo para muchos ciudadanos por vuestra constancia, tenacidad y perseverancia en la defensa de cada una de las causas que promovéis y apoyáis", ha ensalzado.

PREMIADOS

En esta XV edición, el Premio 'Empresa Solidaria' ha ido para Raisan por su contribución al emprendimiento y a la transformación urbana de Santander con más de 200 edificios rehabilitados.

La empresa, creada en 2003 entre Ricardo Lastra y Santos Herrar, se ha especializado en restauración de fachadas con elementos aislantes de última generación e intervención y renovación de inmuebles.

Otro de los premios, el de 'Promoción Cultural y Solidaria', ha sido para Germán González, periodista y presentador cántabro que ha llevado la imagen de Santander a la televisión nacional y ha destacado por sus iniciativas solidarias.

Ganó en dos ocasiones el programa 'Mediafest Night Fever', y destinó el dinero obtenido -3.000 euros en cada programa- para dos causas: la primera al Banco de Alimentos y la segunda al Área de Investigación de Enfermedades Neurodegenerativas de Valdecilla.

El Premio 'Deportivo Solidario' ha recaído en Beatriz Pérez, jugadora de hockey hierba que ha participado en los tres últimos Juegos Olímpicos. La santanderina ha conseguido erigirse como la deportista con más internacionalidades en la historia de la selección femenina del país.

Y ASCASAM (Premio 'Asociación Solidaria') completó la lista de galardonados de esta edición. La entidad fue reconocida por sus más de tres décadas de labor en favor de la integración social y laboral de las personas con problemas de salud mental en Cantabria.

Se trata de una asociación sin ánimo de lucro creada en 1990 y que persigue promover, colaborar e implantar cualquier tipo de medida que contribuya a la mejora de la calidad de vida de las personas con problemas de salud mental, sus familias y las personas allegadas, así como defender sus derechos.

A lo largo de sus 14 ediciones anteriores, los premios han distinguido a numerosas personalidades y entidades que, nacidas o vinculadas a la capital santanderina, han logrado traspasar fronteras y llevar por el panorama nacional e internacional un legado que combina cultura, solidaridad y proyección.

Así, se han distinguido a la actriz Marta Hazas, el chef Jesús Sánchez, la artista Marta Sánchez, el cantante Pitingo, el coreógrafo Poty Castillo, el maquillador Sergio López, el meteorólogo Roberto Brasero, la Fundación Diagrama, Cantabria Acoge o el Banco de Alimentos, entre muchos otros.