Santander entregará el jueves sus premios literarios en la Gala de las Letras 2026

Cartel del acto. - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa, Gema Igual, presidirá el próximo jueves, 19 de noviembre, la Gala de las Letras de Santander 2026, en la que entregará sus premios literarios.

En un comunicado, el Consistorio ha subrayado que el acto se desarrollará desde las 19.30 horas en el Teatro CASYC.

Durante la gala se entregarán los galardones de los certámenes literarios municipales, que cuentan en esta edición con una dotación económica total de 28.000 euros.

El escritor Enrique Álvarez será distinguido con el XII Premio de las Letras Ciudad de Santander 2026, un galardón que reconoce su dilatada trayectoria literaria, la singularidad de su obra narrativa y su contribución al desarrollo cultural de la ciudad.

El jurado calificador acordó por unanimidad conceder el premio al narrador, articulista y gestor cultural, cuya candidatura había sido presentada por la Asociación Arcadia.

Con esta distinción, el Ayuntamiento reconocerá una trayectoria creativa de más de cinco décadas, caracterizada por una voz literaria propia, independiente de las modas y convenciones editoriales, y por una mirada crítica y reflexiva sobre la sociedad y el mundo contemporáneo.

Adrián Villar Navarro, con el poemario 'Poemas de futuro', y María Isabel Coz Salceda, con el relato 'Siempre Charlotte', recibirán los galardones de la 45ª edición de los Premios José Hierro de poesía y relato para jóvenes. Igualmente, se premiarán los accésits de Isabela Madueño Jones, en poesía, y Diego Bolea Payo en relato.

Creados para homenajear al poeta José Hierro y fomentar la creación literaria entre los jóvenes cántabros, estos premios se han consolidado desde su nacimiento en 1982 como una de las principales plataformas de lanzamiento de nuevos autores de la comunidad.

La poeta granadina Nieves Chillón Gázquez será reconocida con el XXX Premio Internacional de Poesía Alegría por su obra 'Arqueología del territorio', un universo poético en el que dialogan la tradición, la memoria de la tierra y las transformaciones del mundo contemporáneo.

Francisco C. Ayudarte, escritor granadino, de Motril, recibirá el XIX Premio Internacional 'Tristana' de Novela Fantástica por la obra 'El legado ámbar', en la que explora la profundización en la memoria familiar a través de una historia que aúna los elementos clásicos de las historias de fantasmas con una trama de fuerte calado social.

Además, por segundo año consecutivo, se entregarán los premios a los ganadores del X certamen municipal 'Dilo en buen español': Naia Pardo Sañudo y el Colegio Sagrado Corazón-Esclavas.