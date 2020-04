Santander exime a los hosteleros de pagar el impuesto de terrazas este año

El Ayuntamiento pretende realizar test del coronavirus a todos los trabajadores municipales antes de la vuelta al trabajo presencial

El Pleno de Santander ha aprobado este jueves eximir a los hosteleros de la ciudad --más de 400-- de pagar el impuesto de terrazas correspondiente al año 2020, una medida que supondrá que las arcas municipales dejen de ingresar 320.000 euros.

La medida aprobada en este pleno atípico en sus formas debido al coronavirus, con la mayoría de integrantes siguiendo el pleno y votando de forma telemática, ha contado con el apoyo de toda la Corporación a excepción de los dos ediles del grupo mixto.

Así el edil de Vox, Guillermo Pérez-Cosio, ha votado 'no' por las "dudas" sobre su legalidad y por considerar que no garantiza el mantenimiento del empleo y el edil de Unidas por Santander, Miguel Saro, ha decidido abstenerse.

Saro ha explicado que con su abstención "deja hacer" ya que ve "razonable" y "de justicia" no gravar a los hosteleros por algo --las terrazas-- que no están utilizando pero a la que no vota 'sí' por sus dudas sobre la legalidad y por no estar de acuerdo con el "método".

Así, el edil cree que, antes de comenzar a adoptarse este tipo de medidas, se deberían fijar por parte del Consistorio las prioridades y luego aplicar medidas como esta.

También ha recordado que la tasa de terrazas es por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local, un espacio de los santanderinos que ahora, con las medidas de distanciamiento social que habrá que adoptar, considera que habrá que regular de forma distinta.

Por otra parte, el resto de grupos --tanto del bipartito PP-Cs como de la oposición--han insistido en lo justo de la medida y en su utilidad para "aliviar" a los hosteleros, uno de los sectores más afectados por la crisis del coronavirus, que puede ayudar al mantenimiento del empleo.

Sobre el coste de la medida, la alcaldesa ha subrayado que es algo que el Ayuntamiento "se puede permitir". En esta misma línea, el portavoz del equipo de Gobierno y del grupo Cs, Javier Ceruti, ha defendido que esta exención no genera "un gran agujero" y, en cambio, a su juicio, sí manda un mensaje a estos empresarios de la hostelería que están "con la soga al cuello" de que "no se rindan" y de que el Ayuntamiento les va a ayudar y sepan que no es solo "bla bla bla".

También, en cuanto a las dudas jurídicas, ha subrayado que el expediente de esta iniciativa está "perfectamente elaborado" y cuenta con los informes favorables y ha señalado que las posibles alegaciones se resolverán "con la legalidad en la mano".

COLABORACIÓN PARA ELABORAR UN PLAN DE CHOQUE

Esta medida formará parte de un plan de choque que va a elaborar el Ayuntamiento y al que ha invitado a aportar y participar a todos los grupos con sus aportaciones. "Juntos lo haremos mucho mejor", ha dicho la alcaldesa, que ha hecho un llamamiento a la "unidad" y ha opinado que "no es el momento de rivalidades políticas" ni de "enfrentamientos absurdos", un diagnóstico en el que han coincido de forma generalizada los grupos de la oposición en este pleno, marcado por el buen tono.

Así, por ejemplo, el portavoz del PSOE, Daniel Fernández, ha subrayado que la unidad de todos será "fundamental" y ha opinado que no se debe usar la crisis --ni los posibles errores que se cometa en una situación desconocida-- "para la crítica política".

La alcaldesa ha agradecido la actitud mostrada hasta ahora por la oposición y ha señalado que, desde que comenzó la crisis, ha visto "menos política" y "más unión" y la oposición le han garantizado "colaboración" y "lealtad".

También, equipo de Gobierno y oposición han coincidido en la necesidad de trabajar con "coordinación" y "unidad de acción" entre todas las Administraciones, como el Ejecutivo central (PSOE-Unidas Podemos) o el de Cantabria (PRC-PSOE).

En este sentido, la alcaldesa ha insistido en reclamar al Gobierno de España que se dejen emplear el superávit a gastos para ayudar a mitigar los efectos de esta crisis --petición a la que se ha unido su socio de Cs y varios de los grupos de la oposición-- y ha demandado una "respuesta clara" a esta petición. "Seguimos estancados", ha dicho.

Igual ha defendido que si se permite gastar superávit el plan de choque del Ayuntamiento podrá ser "mucho más ambicioso" ya que, aunque el presupuesto municipal se reorganice para hacer frente a las nuevas necesidades generadas por la pandemia son "habas contadas".

Además, ha señalado que la pandemia modificará las previsiones de gastos e ingresos. Así, se calcula que el Ayuntamiento dejará de percibir unos 16 millones de euros y va a tener que hacer frente a gastos extra (por ahora 1,7 millones).

Ha reconocido que para hacer frente a las consecuencias del COVID-19 habrá que "reorganizar" y "repensar" el Presupuesto. Para ello, ha anunciado que se va a establecer un cronograma de comparecencias de los concejales del equipo de Gobierno para que éstos planteen las propuestas de modificación de las cuentas de sus áreas y ver qué partidas pueden readaptarse o liberarse para centrarse en paliar la crisis y algunos grupos le han pedido que lo hagan cuanto antes.

La alcaldesa ha expuesto en el Pleno las medidas adoptadas hasta ahora y ha esbozado las principales líneas de la propuesta de plan de choque que planteará al equipo de Gobierno a los grupos. Entre ellas, figura una atención creciente a las necesidades sociales; el apoyo a las empresas para el mantenimiento del empleo, apoyo a sectores como la cultura y el ocio, el comercio o la hostelería, y la apuesta por la inversión productiva.

En este sentido, los grupos de la oposición le han trasladado algunas de sus propuestas -muchas ya hechas públicas-- de distinto ámbito y en diferentes áreas y han sido varios de los grupos de la oposición que se cuente con las aportaciones de los distintos sectores o agentes sociales.

TEST DEL COVID-19 A "TODOS" LOS EMPLEADOS MUNICIPALES

También en el Pleno, la alcaldesa ha avanzado que se pretende realizar pruebas de detección del coronavirus a "todos" los empleados municipales antes de su vuelta al trabajo presencial.

El objetivo es asegurarse que, al menos, en el momento de la reincorporación no haya casos activos, entre ellos en aquellas personas asintomáticas.

"No podemos correr riesgos", ha dicho Igual, que ha señalado que sería un "retroceso importantísimo" que por no tomar medidas se diera un brote de COVID-19 en el Ayuntamiento, donde, según ha dicho, trabajan entre 400 y 500 personas y hay, además, atención al público.

Además, de forma paralela, se establecerán medidas de distancia entre los puestos de trabajo o con el público; de higiene, con la dispensación de gel hidroalcohólico, u otras organizativas, con el posible establecimiento de turnos.

OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

También se recomendará a aquellos ciudadanos que realicen de forma telemática aquellas gestiones municipales que puedan y eviten acudir de forma presencial salvo para lo imprescindible.

En este sentido, el concejal de Urbanismo, Innovación y Contratación, Javier Ceruti (Cs), ha avanzado que se va a impulsar la Oficina de Atención al Ciudadano, que permitirá realizar desde casa muchos trámites y gestiones o agilizar otros para que cuando acudan al Ayuntamiento lo hagan con cita previa para reunirse con personas que les puedan ya orientar directamente.

PLENO ATÍPICO

Al Pleno solo han asistido de forma presencial, la alcaldesa, los portavoces municipales y unos pocos concejales --en total poco más de una decena de los 27 de la Corporación-- y lo han hecho ataviados con algunos medios de protección, como guantes. El resto ha votado de forma telemática las distintas cuestiones, que en su mayoría han sido daciones de cuenta o cuestiones de trámite sin debate.

Además, se ha guardado un minuto de silencio por las víctimas del COVID-19.