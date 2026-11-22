El jóven músico Marcos Teisanu representará a Cantabria en la fase nacional del 25º Certamen Intercentros Melómano - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha visitado el Conservatorio Profesional Municipal Ataúlfo Argenta para felicitar personalmente al alumno de piano Marcos Teisanu Sánchez, que se ha proclamado ganador de la fase autonómica de Cantabria del 25º Certamen Intercentros Melómano, Premio de Interpretación para Solistas en la categoría de Grado Profesional.

Tras su victoria en la fase regional, representará a la comunidad en la fase nacional del concurso que se celebrará los días 5, 6 y 7 de diciembre en el Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA).

La regidora ha trasladado su enhorabuena al joven músico por este reconocimiento, conseguido en la fase regional celebrada el pasado viernes 13, en la que participaron ocho estudiantes procedentes de los tres conservatorios de Cantabria.

"Este premio supone un enorme orgullo para Santander y para nuestro conservatorio municipal, porque demuestra el talento, la capacidad de esfuerzo y el excelente nivel de formación musical de los jóvenes que estudian en este centro", ha señalado.

Asimismo, la regidora ha ensalzado a Marcos Teisanu como "ejemplo de cómo la constancia, la ilusión y el trabajo diario permiten alcanzar grandes metas". "Queremos felicitarle por este magnífico resultado y desearle todo el éxito en la próxima fase nacional, en la que llevará el nombre de Santander y de Cantabria a uno de los certámenes musicales más prestigiosos de nuestro país", ha añadido.

Además, ha hecho extensivo este reconocimiento a todo el equipo de profesores y a los responsables del Conservatorio Ataúlfo Argenta, a quienes ha agradecido su dedicación y compromiso con la enseñanza musical.

"Detrás de cada éxito de un alumno hay muchas horas de estudio, pero también un profesorado implicado, que acompaña, orienta y estimula el talento de nuestros jóvenes. Por eso, esta felicitación es también para todos los docentes y responsables del conservatorio, que realizan una labor extraordinaria y contribuyen cada día a que Santander cuente con una formación musical de calidad", ha subrayado.

En la fase autonómica del certamen, el conservatorio municipal Ataúlfo Argenta estuvo representado por dos estudiantes: Marcos Teisanu, en la especialidad de piano, y Estefanía García Trueba, alumna de canto, cuya participación también ha sido reconocida por la alcaldesa.

El certamen Intercentros Melómano es una de las principales competiciones musicales de ámbito nacional dirigidas a estudiantes de conservatorios y constituye una plataforma para reconocer y promover el talento de jóvenes intérpretes, ha indicado el Consistorio en nota de prensa.