Santander forma a cerca de 400 participantes en soporte vital básico de Cardioprotección

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SANTANDER 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 400 profesionales han participado en la formación en soporte vital básico ofrecida dentro del Plan Municipal de Cardioprotección de Santander, un curso certificado oficialmente y según las guías de la Europen Resuscitacion Council (ERC).

Así lo ha señalado la concejala de Salud, Zulema Gancedo, quien ha destacado la "alta" participación de los empleados municipales en los diferentes cursos programados, así como la "alta satisfacción" expresada por quienes se han formado y que han trasladado a la Concejalía.

Desde su inicio, se han formado personal del Ayuntamiento, del Instituto Municipal de Deportes (IMD), del Servicio de Transportes Urbanos (TUS), de la empresa de turismo, policías y bomberos.

Este plan de formación tenía como objetivo enseñar los pasos básicos, el reconocimiento de la situación, cómo pedir ayuda, cómo realizar una maniobra de reanimación, usar un desfibrilador y, sobre todo, restar "miedo" a intervenir en una situación vital donde el tiempo, o retraso en la actuación, resta probabilidades de supervivencia a la hora de salvar la vida de una persona que ha sufrido una parada cardiaca.

El Plan Municipal de Cardioprotección está basado en cuatro pilares: instalación de nuevos DEA en zonas públicas de la ciudad, así como en dependencias municipales -en total, 69 dispositivos disponibles-, para proteger inicialmente a las personas ante un evento cardiaco y con proximidad a un DEA; mantenimiento y/o renovación de todos los DEA de otras instalaciones públicas y previos; y formación a empleados y vecinos.

Gancedo ha reiterado el compromiso de Santander para avanzar como ciudad cardioprotegida y el trabajo que desarrolla el Ayuntamiento junto con sus equipo de las áreas de Salud y Personal, a través de Prevención de Riesgos Laborales para organizar esta formación interna, y dar respuesta a un problema de salud pública como son las paradas cardíacas extrahospitalarias, que provocan un elevado número de muertes cada año.

Entre un 30% y un 50% de las muertes por parada cardiorrespiratoria se producen antes de llegar al hospital, por ello y en estos casos, la colaboración ciudadana es fundamental para salvar una vida ya que las técnicas de RCP deberían comenzar en los primeros 3-4 minutos tras la parada.

"Estas técnicas son cruciales para salvar vidas y por eso es importante este plan. No solo disponer de desfibriladores y formar a nuestro personal y empleados de instalaciones, además de los dispositivos móviles, sino que también, hemos de dar alcance a los ciudadanos de a pie para que el mayor número de personas dispongan del conocimiento mínimo necesario sobre RCP básica y podamos actuar del mejor modo posible ante un accidente cardiovascular", ha asegurado.

DESFIBRILADORES

Son espacios cardioprotegidos el Ayuntamiento, edificio Ribalaygua, edificio administrativo de La Paz, Biblioteca de Menéndez Pelayo, Escuela Municipal del Barrio Pesquero, zona del ciberteatro de Miranda, centros cívicos Callealtero, Camarreal, Meteorológico, Cazoña y Tabacalera; centro de acogida Princesa Letizia y en la zona del colegio Menéndez Pelayo.

También hay desfibriladores en Jardines de Pereda, Jardines de Piquío, Los Pinares, Parque Altamira, Parque de la Magdalena, Parque de Mataleñas, Parque Mesones, Parque Mendicouague, Parque Sotileza y Parque de la Vaguada de las Llamas.

Respecto a las playas, se colocaron en Los Peligros-La Magdalena, la Concha, Primera y Segunda del Sardinero, el Bocal-La Maruca-Rosamunda y la Virgen del Mar.

También son ya son espacios cardioprotegidos las sedes de los servicios de Protección Civil, Bomberos y Policía Local; los mercados de La Esperanza y México; el servicio municipal de Vigilancia de la Salud, el Palacio de la Magdalena y el Palacio de Exposiciones.

Igualmente cuentan con desfibriladores todas las instalaciones deportivas municipales (Palacio de Deportes, Complejo Deportivo, Campo de Golf, pabellones municipales y campos de fútbol).