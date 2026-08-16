Santander habilita este lunes un punto limpio móvil provisional con 24 ubicaciones

Archivo - Antiguo punto limpio móvil de Santander - PRC - Archivo

SANTANDER 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La empresa concesionaria del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Santander, la UTE Acciona-Oxital, pondrá en marcha este lunes 17 de agosto un servicio de punto limpio móvil provisional que recorrerá de lunes a sábado un total de 24 ubicaciones de la ciudad, cuatro cada jornada.

Su objetivo es acercar a los ciudadanos la recogida selectiva de los residuos domésticos que, por sus características, no deben depositarse en los contenedores convencionales.

En un comunicado, la concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo, ha explicado que esta iniciativa se enmarca en el proceso de implantación del nuevo contrato y ofrecerá desde mañana de un servicio de proximidad mientras se fabrican y suministran progresivamente los 24 nuevos puntos limpios de proximidad contemplados en el contrato.

"Queremos facilitar al máximo que los santanderinos puedan separar correctamente sus residuos y tengan cerca de sus casas un lugar al que llevar aquellos materiales que requieren una recogida específica", ha señalado Rojo, quien ha incidido en que se trata de "una solución provisional que nos permite ofrecer el servicio mientras van llegando los nuevos puntos limpios de proximidad".

Este servicio provisional consistirá en un camión de caja abierta, perfectamente identificado mediante carteles instalados en sus puertas, y cada semana cubrirá ubicaciones distribuidas por Extrarradio, Paseo Altamira, Alta-Castilla, Cazoña-Alisal, Centro y Sardinero.

Los vecinos podrán llevar aceite de uso doméstico; pequeños residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE); cartuchos de tinta y tóner; fluorescentes; pilas y acumuladores; cápsulas de café; teléfonos móviles y cargadores; aerosoles; bombillas LED, incandescentes y de bajo consumo; CD y DVD; y radiografías.

Por otro lado, los 24 puntos limpios de proximidad definitivos se incorporarán a medida que avance su fabricación y sean entregados al Ayuntamiento. En gran parte de los casos ocuparán los mismos espacios incluidos ahora en el recorrido del servicio provisional.

A medida que se instale un punto limpio de proximidad, dejará de ser necesario el servicio móvil en ese emplazamiento, que será sustituido por la nueva instalación permanente.

"Estamos haciendo una transición ordenada para que los vecinos dispongan del servicio lo antes posible, sin tener que esperar a que finalice la fabricación de todos los nuevos puntos", ha afirmado Rojo.

HORARIOS

El punto limpio móvil prestará servicio de lunes a sábado, en cuatro franjas horarias (de 8.00 a 10.30 horas, de 11.00 a 13.00, de 14.30 a 17.00 y de 17.30 a 20.00 horas).

Los lunes pasará por el Extrarradio. De 08.00 a 10.30 horas estará en la calle Repuente con calle Canteros de Trasmiera. De 11.00 a 13.00, en la glorieta Doctor Diego Madrazo. De 14.30 a 17.00, en la calle El Mazo de Abajo, frente al restaurante Casa Miguel. De 17.30 a 20.00, en la calle Francisco Tomás y Valiente.

Los martes estará en paseo Altamira. De 08.00 a 10.30 horas, a la altura de la calle Universidad. De 11.00 a 13.00, a la altura de los números 126 y 132. De 14.30 a 17.00, a la altura del número 224. Y de 17.30 a 20.00, en el Parque Medicouague.

Los miércoles serán para Alta-Castilla. De 08.00 a 10.30 horas, en el aparcamiento público de la calle Alta. De 11.00 a 13.00, en el del Parlamento de Cantabria. De 14.30 a 17.00, en la calle Castilla (Gasolinera Repsol). De 17.30 a 20.00 horas, en la glorieta Emeterio Velarde.

Los jueves le tocará a Cazoña-Alisal. De 08.00 a 10.30 horas, en la calle Luis Vicente de Velasco. De 11.00 a 13.00, en la calle Gerardo Diego. De 14.30 a 17.00, en la glorieta de los Tilos. Y de 17.30 a 20.00, en la avenida del Deporte (C.A.P.I. La Albericia).

Los viernes irá al centro. De 08.00 a 10.30 horas, en la calle Tetuán, aparcamiento del Centro de Salud. De 11.00 a 13.00, en la calle Castelar con avenida Reina Victoria. De 14.30 a 17.00, en la calle Andrés del Río (Mercado de Puertochico). Y de 17.30 a 20.00, frente a calle Guevara número 4.

Por último, los sábados será el turno del Sardinero. De 08.00 a 10.30 horas, en la avenida de Cantabria número 11. De 11.00 a 13.00, en la plaza Rubén Darío. De 14.30 a 17.00, en la calle Pérez Galdós con calle Francisco Salazar. De 17.30 a 20.00, en la avenida de Los Infantes número 27.

Los ciudadanos pueden consultar información sobre el calendario del punto limpio móvil y el resto de novedades del servicio de recogida de basuras y limpieza viaria a través de la nueva Oficina de Atención al Ciudadano de la Plaza de la Leña y de los canales de comunicación de 'Santander con Valor Añadido'.