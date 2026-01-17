Santander iniciará el 17 de julio su Semana Grande con el chupinazo

Archivo - Chupinazo desde el balcón del Ayuntamiento.-ARCHIVO - Nacho Cubero - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

Santander celebrará el tradicional chupinazo de su Semana Grande el viernes 17 de julio, dando el pistoletazo de salida a unas fiestas que se desarrollarán hasta el domingo 26.

Así lo ha dado a conocer en nota de prensa el concejal de Dinamización Social, Fran Arias, quien ha explicado que el equipo de festejos ya prepara los diferentes actos y actividades que se desarrollarán en esos días, una de las fechas más importantes del calendario santanderino y para la que quedan justo seis meses.

Unas de las grandes protagonistas de la Semana Grande son las peñas, con las que se reúnen en diversas ocasiones durante meses para organizar "al dedillo" las actividades y actos a desarrollar en esos días.

Asimismo, el edil ha recordado que existen muchos otros colectivos implicados en su organización y ha incidido en que la Concejalía seguirá trabajando "codo con codo" con todas ellas para preparar un "programa lleno de actividades para todos los gustos y todas las edades".

"La Semana Grande de Santander es fundamental para la ciudad y cada año le dedicamos tiempo, cariño y esfuerzo con el único fin de que tanto santanderinos como turistas disfruten por encima de todo", ha remarcado.

Además, Arias ha anunciado otras fechas de fiestas de verano como los Baños de Ola, que serán del 2 al 5 de julio, y la Semanuca-Santos Mártires, del 25 al 30 de agosto.

Toda la programación estará disponible en la web, en los tótems con QR repartidos por la ciudad y en las redes sociales de la Concejalía de Dinamización Social, en la cuenta @santanderfestejos.