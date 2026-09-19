Santander invertirá 280.000 euros en renovar los vestuarios de la zona oeste del campo de fútbol de San Román

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SANTANDER 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local ha aprobado en su reunión de esta semana el proyecto para la ejecución de la obra de los nuevos vestuarios en la zona oeste del campo de fútbol de San Román, con un presupuesto base de licitación 280.092 euros y un plazo de ejecución de 4 meses.

La concejala de Deportes, Beatriz Pellón, ha detallado que la obra tiene como objetivo la ejecución de nuevos vestuarios para adecuarlos a las necesidades actuales del complejo deportivo y garantizar las condiciones óptimas de uso, accesibilidad y eficiencia, acordes con la normativa vigente y el carácter de instalación deportiva municipal de uso intensivo.

Tal y como ha recordado, el campo municipal de San Román fue inaugurado en 2010 sobre el emplazamiento de un antiguo campo de fútbol de carácter local.

Desde entonces, ha experimentado un aumento progresivo de uso, incorporando además la práctica de rugby y ampliaciones recientes (campo de fútbol 8 y mejoras exteriores).

Bajo el graderío el campo dispone de varias estancias como cuartos de baño, vestuarios, zona de almacenaje y de estar.

En la actualidad, el incremento del uso de la instalación ha puesto de manifiesto diversas limitaciones en la zona de vestuarios.

La edil ha indicado que la actuación proyectada se centrará en la zona oeste, en dos de los tres espacios, de manera que, la sede social del Cormorán Rugby Club, actualmente ubicado en el espacio central, se desplazará al espacio derecha este, y en las otras dos estancias, la central y la oeste, se desarrollarán dos vestuarios en cada una de ellas con sus correspondientes vestíbulos de acceso.

El programa se finaliza con un cuarto de baño adaptado y un cuarto de instalaciones.

Con esta redistribución los espacios actualmente destinados a almacenes y sede social se reorganizarán para albergar nuevos vestuarios de equipos, un vestuario accesible, los correspondientes vestíbulos de acceso y un cuarto de instalaciones.

Por último, Pellón ha señalado que ha señalado que la intervención se completará con la renovación de las instalaciones de fontanería, saneamiento, electricidad, agua caliente sanitaria y ventilación, incorporando soluciones que mejoren la accesibilidad, la salubridad, la eficiencia energética y el cumplimiento de la normativa vigente.