Santander lanza la campaña 'Futuro es igualdad' para visibilizar que "aún no es una realidad"

Presentación campaña por el 8M del Ayuntamiento de Santander - AYUNTAMIENTO

SANTANDER, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Santander ha puesto en marcha la campaña 'Futuro es igualdad', con motivo de la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

La iniciativa pone el foco en cómo "la desigualdad actúa desde lo cotidiano, condicionando el presente y determinando el futuro de las personas".

Así lo ha indicado la concejala de Igualdad, Zulema Gancedo, durante la presentación de la campaña, cuyos carteles se han difundido a través de distintos mupis y tótems por la ciudad.

"A través de situaciones reconocibles y ámbitos clave de la vida, se evidencia todo aquello que todavía no es igual, recordando que la igualdad real no es una aspiración abstracta, sino una responsabilidad colectiva pendiente", ha explicado la edil.

Según ha señalado, el objetivo de la campaña es "visibilizar que la igualdad aún no es una realidad efectiva y reforzar la necesidad de actuar desde el presente para garantizar un futuro justo e igualitario".

La acción interpela tanto a la ciudadanía como a las instituciones, subrayando que "la igualdad no puede seguir posponiéndose ni delegándose".

Además, la campaña se acompaña de una actividad con centros de educación primaria de Santander y se hará llegar a los interesados material para realizar un taller.

El alumnado realizará dibujos o frases en carteles, comenzando siempre con 'Igualdad es..'. Y con motivo del 8M, los centros realizarán una exposición con los carteles en el aula o en cualquier otro lugar del colegio.

CICLO DE CORTOS

Por otro lado, el Ayuntamiento organiza también, en colaboración con CortoEspaña, un ciclo de cortos dirigidos por mujeres que, el próximo 9 de marzo, a las 19.00 horas en Fundación Caja Cantabria, permitirá el visionado de cinco de los mejores trabajos a nivel nacional, todos ellos dirigidos por mujeres, con un gran recorrido también internacional y con multitud de premios en todo tipo de festivales.

El ciclo recoge el multipremiado trabajo, nominado a un premio Goya, 'Sexo a los 70', de Vanesa Romero, que muestra que el deseo no tiene edad. También María Salgado con 'Cuando llega el frío', Andrea Casaseca con 'Líbranos del mal' y Lucía G. Romero con 'Cura Sana', que "adentran en dosis de realidad de la vida cotidiana".

Cierra el ciclo el cortometraje de animación 'Lola, Lolita, Lolaza' de Mabel Lozano, que con "humor y mucho amor" relata su experiencia con el cáncer.