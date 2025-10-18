Santander lanza una campaña de sensibilización por el Día Internacional de Hombres por la Igualdad

Comienza este lunes e incluye un circuito de mupis, cuatro tótems y un vídeo en el TUS, entre otros

SANTANDER, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander lanzará este lunes, 20 de octubre, una campaña de sensibilización con motivo de la celebración del Día Internacional de 'Hombres por la Igualdad', que se conmemora el martes 21, con el objetivo de trasladar el concepto de corresponsabilidad.

La iniciativa incluye un circuito de mupis y de cuatro tótems que estarán instalados hasta el 3 de noviembre; un vídeo difundido a través del TUS, redes sociales y web; así como cartelería que se repartirá en centros educativos, guarderías, servicios municipales y centros de salud, entre otros.

Así lo ha anunciado en nota de prensa la concejala de Igualdad, Zulema Gancedo, quien ha explicado que a través de este concepto se construye una narrativa que dignifica y pone en valor a los hombres que se implican en el cuidado, en la crianza y en la vida doméstica.

Gancedo ha detallado que la campaña está enmarcada dentro del IV Plan Estratégico municipal para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres y se establece a partir de dos objetivos: sensibilizar sobre la importancia de la corresponsabilidad en las tareas domésticas y de cuidados e implicar a madres y padres con hijas o hijos en la promoción de valores que fomenten la igualdad entre mujeres y hombres, la corresponsabilidad en las tareas de cuidados y en evitar la transmisión de roles y estereotipos sexistas.

También plantea que, durante años, los roles de cuidado y de gestión del hogar han sido "invisibilizados", asignados casi en exclusiva a las mujeres y, en consecuencia, "desvalorizados". De esta forma, cuando los hombres se implican, a menudo se enfrentan a "estereotipos, burlas o incluso insultos que ridiculizan su corresponsabilidad". Sin embargo, pone de relieve que "cada vez más hombres deciden dar un paso adelante y asumir estas responsabilidades como parte natural de su masculinidad".

La campaña incide en que la corresponsabilidad "no resta, no quita, no limita. Al contrario: construye calidad de vida, construye igualdad, construye vínculos afectivos, construye bienestar colectivo".

En este sentido, se articula en torno a una serie de frases breves y cotidianas que aterrizan el concepto de corresponsabilidad en acciones simples, cercanas y reconocibles de forma que bajo el concepto CONSTRUIR, valora las acciones cotidianas que hacen posible la corresponsabilidad, como llevar la agenda familiar, preparar la comida, leer un cuento antes de dormir o limpiar en familia lo que se ensucia en familia.