Santander licita el balizamiento frente a La Magdalena y Los Peligros por 227.000 euros - TURISMO SANTANDER

SANTANDER 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local ha aprobado el expediente para contratar el servicio de suministro, instalación, mantenimiento, retirada y limpieza del sistema de balizamiento frente a las playas de La Magdalena y Los Peligros por 227.480 euros para un plazo de cuatro años.

La concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo, ha explicado en una nota de prensa que el objetivo del contrato es ordenar y compatibilizar los diferentes usos lúdicos con las zonas reservadas a los bañistas.

Según ha reseñado, este servicio mejora la seguridad y la calidad del servicio en playas debido a la gran afluencia de bañistas y a la proliferación de navegación deportiva y deportes acuáticos (motos acuáticas, pedalinas, barcos, piraguas, kayaks, etcétera).

El balizamiento y las plataformas náuticas son elementos de temporada de verano (del 15 de junio al 15 de septiembre) que delimitan las zonas de bañistas y deportes náuticos, e impiden la interferencia entre ambas actividades.

Rojo ha enmarcado este contrato en las actuaciones que promueve el Ayuntamiento de Santander para mantener las playas y lugares públicos de baño en las debidas condiciones de limpieza, higiene y salubridad, así como garantizar las condiciones óptimas en materia de salvamento y seguridad.