Santander licita las obras de semipeatonalización de la Avenida de La Magdalena por cerca de medio millón

SANTANDER, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santander ha aprobado esta semana el expediente para contratar las obras de semipeatonalización de la Avenida de La Magdalena, por un presupuesto de 477.206 euros y un plazo de ejecución de cinco meses.

Los trabajos incluyen la redistribución de las plazas de aparcamiento, que quedarán organizadas en 43 plazas libres, 6 para personas con movilidad reducida, 30 para motocicletas y 5 para taxis.

Además, se modificará el trazado de entrada y salida del aparcamiento inferior de la avenida para facilitar la circulación y los giros de vehículos, y se optimizarán los radios de curvatura y las dimensiones de las aceras para mejorar la movilidad peatonal y rodada.

Ello permitirá priorizar los desplazamientos peatonales, mejorar la accesibilidad y reducir el tráfico rodado en la zona, y favorecer al mismo tiempo un entorno "más amable y seguro" para vecinos, visitantes y turistas.

Además, los trabajos incluyen la renovación de las redes de drenaje, saneamiento, abastecimiento y alumbrado; y se llevará a cabo el saneo de firmes y ejecución de nuevos pavimentos acordes con el entorno, así como la instalación de nuevo mobiliario urbano y jardinería que contribuirán a embellecer el espacio y ofrecer zonas de estancia más cómodas y seguras.

Así lo ha dado a conocer en nota de prensa el concejal de Fomento, Agustín Navarro, quien ha indicado que la actuación forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística Santander Norte Litoral-Costa Quebrada y está financiada con Fondos Europeos Next Generation a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) del Gobierno de España.

Navarro ha destacado que con esta intervención se da "un paso importante" hacia la mejora de la movilidad y la calidad y la imagen urbana en uno de los espacios turísticos y de ocio más emblemáticos de la ciudad.