Santander licita el proyecto para implantar 26 huertos urbanos en la calle Río Cubas

SANTANDER, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santander ha aprobado licitar el proyecto de implantación de 26 huertos urbanos en la calle Río Cubas.

La actuación cuenta con un presupuesto de licitación de unos 85.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. Además, incluirá la construcción de un cobertizo con aseos y almacén de aperos, la instalación de un sistema de recogida de aguas pluviales, iluminación y mejoras en la accesibilidad, ha detallado el Consistorio en un comunicado.

Las ofertas se presentarán en archivos electrónicos, cerrados, en la siguiente dirección: https://www.contrataciondelestado.es (Plataforma de Contratación del Sector Público), dirigidos al órgano de contratación y el plazo de presentación de proposiciones es de 20 días naturales contados desde el siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Santander, hasta las 14.00 horas.

EL PROYECTO

La parcela donde se prevén implantar estos huertos urbanos consta de dos niveles o terrazas.

Así, en la plataforma superior, que linda con la calle Río Cubas, por donde tendrá su acceso, se ubicarán el cobertizo y diez de los huertos, y el nivel inferior los otros 16.

Cada uno de ellos tendrá una superficie de 13,5 metros cuadrados. Estarán delimitados con un cierre a base de estacas de madera con cable de acero según planos.

El cobertizo, de 17,2 metros cuadrados, consta de dos aseos para ambos sexos, un lavabo común y un almacén para aperos de labranza.

La circulación peatonal se proyecta con caminos en ambos niveles con losas pavés de bloques Montserrat o similar.

La parcela se cerrará con un vallado de malla con una puerta de acceso en su lado sur y un acceso entre el muro existente y los propios huertos, aunque tendrá un carácter de parque público. Finalmente, se instalarán farolas y drenajes.

La concejala de Participación Ciudadana, Lorena Gutiérrez, ha destacado que este proyecto no solo permitirá crear 26 huertos urbanos, sino que también contribuirá a "dinamizar el barrio, generando un nuevo espacio de encuentro para los vecinos".

Según ha resaltado, se trata de una iniciativa que "refuerza el compromiso del Ayuntamiento con el fomento de espacios de convivencia, sostenibilidad y participación ciudadana".

"Es una muestra de la apuesta del Ayuntamiento por seguir ampliando y mejorando la red de equipamientos municipales, como los centros cívicos y otros espacios comunitarios, que fortalecen el tejido social y fomentan la participación", ha señalado.

La edil ha señalado que el equipo de Gobierno (PP) quiere que estos huertos urbanos sean "un lugar de encuentro, aprendizaje y disfrute para los vecinos".