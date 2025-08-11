Santander no modificará el proyecto del aparcamiento de autocaravanas de Mataleñas, al que optan cuatro empresas

Imagen de archivo de otro aparcamiento de autocaravanas en Santander - Nacho Cubero - Europa Press

Igual cree que la información que está llegando a los vecinos de este proyecto no está completa o no es verdad

Un total de cuatro empresas optan a ejecutar el aparcamiento de autocaravanas de Mataleñas, un proyecto que el Ayuntamiento de Santander "no se plantea" modificar o dejar sin ejecutar porque supondría tener que devolver fondos europeos. De este modo, "en cuanto" se adjudiquen las obras, éstas comenzarán.

Así lo ha anunciado este lunes la alcaldesa, Gema Igual (PP), que, a preguntas de los medios de comunicación sobre las críticas vecinales o de grupos políticos a este proyecto, ha vuelto a defenderlo.

Además, ha opinado que hay informaciones que están llegando a los vecinos por parte de alguno de estos ámbitos críticos que no están completas o que no son verdad.

"Habrá gente que no le gusta, y lo respeto, pero que no digan que es porque no hay paso; que no digan que es porque no hace falta arreglarlo; que no digan que es porque hay un búnker de dos metros; que no digan que es porque los autocaravanistas son turistas de quinta... Esas cosas, no", ha dicho Igual.

La alcaldesa ha señalado que el Consistorio no se plantea cambiar ahora el proyecto porque la actuación pertenece al Plan de Sostenibilidad Turística de la ciudad, que contempla actuaciones por valor de 4 millones de euros y que cuentan con financiación de fondos europeos y que, si no se ejecutan, habría que devolverlos "y el Ayuntamiento de Santander no se lo puede permitir".

Además, ha argumentado que dicho Plan de Sostenibilidad, en el que este parking "ya estaba contemplado", fue votado a favor por "todos" los grupos políticos. "Ahora no me vale el que primero me gustaba y voté a favor y ahora no me gusta", ha señalado.

El proyecto prevé un parking de 30 plazas y cuenta con un presupuesto de 1,3 millones de euros, de los que 800.000 euros se financian con fondos europeos.

Según explicó hace unos días la alcaldesa, el aparcamiento contará con una aplicación para reservar plaza, que serán de pago. La zona estará dotada de los elementos necesarios para su correcto uso, como un desagüe y toma de agua.

El proyecto, además, contempla la adecuación de los accesos peatonales, para favorecer el tránsito de vecinos de la zona a través de un sendero peatonal, de forma que puedan continuar realizando sus desplazamientos diarios.

Igual ha realizado estas declaraciones, a preguntas de los medios de comunicación, tras asistir a la limpieza del arroyo de La Tejona, en la Avenida Vicente Trueba.

NO HAY REUNIÓN PREVISTA CON CASARES

Allí, además, a preguntas de los medios, ha asegurado que no tiene previsto reunirse en estos momentos con el nuevo delegado del Gobierno, el socialista Pedro Casares, para hablar de los distintos proyectos del Estado en la ciudad porque, según ha dicho, el Ayuntamiento tiene "contacto directo" con los ministros o secretarios de Estado de cada área.

"No ha lugar. La hubiésemos hecho, por supuesto, al principio de legislatura, pero teniendo todos los proyectos encaminados, arrancados, y con el contacto directo con el propio ministro o con los secretarios de Estado, no ha lugar", ha añadido.