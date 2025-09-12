Santander ofertará 700 actividades y 14.000 plazas en su red municipal de centros cívicos, que suma el de Miranda - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

Las preinscipciones para este curso se podrán realizar del miércoles 17 al 24

SANTANDER, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ofertará este curso 700 actividades y 14.000 plazas en su red municipal de centros cívicos que va a sumar el del Mercado de Miranda, con lo que en total serán 17.

De este modo, se ofrecerán 1.900 plazas más que en el anterior curso y 72 actividades más, que tienen como propuestas novedosas talleres de defensa personal, arte floral, curso de reparaciones básicas del hogar, taller de radio y podcast o historia viva del barrio.

Así lo ha anunciado este viernes en rueda de prensa la concejala de Participación Ciudadana, Lorena Gutiérrez, quien ha presentado el programa para este nuevo curso en los centros cívicos, a los que ha definido como espacios "de encuentro vecinal que dan vida a nuestros barrios y promueven la convivencia ciudadana", así como que "representan la administración más cercana".

Gutiérrez ha detallado que desde su departamento se ha elaborado una "amplia y variada" programación que incluye talleres de pintura, acuarela, manualidades, clase de bailes de salón, memoria, sport dance, yoga, Pilates o talleres de huertos urbanos, entre otras.

Ha incidido en que a lo largo del año más de 85.000 personas participan en los centros cívicos y ha destacado, especialmente, el centro cívico de Cueto y el nuevo centro cívico Juan de Santander, que se está consolidando como "estandarte" del folclore y de la cultura cántabra.

La edil ha señalado que las actividades que ofrecen los propios centros cívicos tienen un precio público de 1,5 euros la hora, las personas paradas tienen una bonificación del 100 por ciento y los mayores de 65 años y familias numerosas del 50%.

Además, las actividades impartidas por alguna de las 74 entidades colaboradoras que se ha presentado este curso tienen un precio máximo de 6 euros la hora.

PREINSCRIPCIONES

El plazo de preinscripción comenzará el miércoles 17 y se prolongará hasta el miércoles 24 y las personas interesadas podrán apuntarse de forma presencial y telefónica en horario de 09.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.30 horas en los propios centros, así como a través de la web www.centroscivicossantander.com

Gutiérrez ha precisado que los centros María Blanchard y Rodríguez Bolado se preinscriben en San Román; La Peña, en Camarreal y Miranda, en el Juan de Santander.

Tras la preinscripción, el jueves 25 tendrá lugar el sorteo en las actividades que sea necesario y el lunes 29 se publicarán las listas de admitidos en cada centro cívico.

Asimismo, a partir de ese mismo lunes, todas las personas que estén interesadas podrán inscribirse a los cursos y talleres que tengan plazas libres o apuntarse en lista de espera.

"Con esta iniciativa, que llevamos poniendo en marcha desde el año 2003, contribuimos a enriquecer la oferta y programación de estos espacios y descentralizamos las actividades diseminándolas por toda la ciudad", ha subrayado la edil.

Además, ha hecho hincapié en que este curso se realizarán como otros años el Pasaje de Terror de Halloween, las actuaciones de Navidad, el Festival Internacional de Títeres, representaciones teatrales, conciertos, charlas, visitas culturales por la cuidad y excursiones por Cantabria.

Finalmente, la concejala de Participación Ciudadana ha incidido en que los centros cívicos ya cuentan con dos Oficinas del Vecino (Tabacalera y Calle Alta) y ha avanzado que a lo largo del curso se anunciarán nuevas oficinas en otros centros.

Las actividades comienzan el miércoles 1 de octubre y el folleto informativo se puede recoger en los centros o descargar en www.centroscivicossantander.com y en redes sociales (@barriosdesantander en Instagram y Facebook).