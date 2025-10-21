Santander ofrecerá propuestas terroríficas para todos los públicos por Halloween

SANTANDER 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Santander ofrecerá los días 29, 30 y 31 propuestas terroríficas para todos los públicos por Halloween, con una programación gratuita que incluye varios pasajes del terror, pasacalles, talleres y actividades monstruosas, en la Plaza Porticada, la Plaza del Ayuntamiento y los Jardines de Pereda.

Así lo ha anunciado la alcaldesa, Gema Igual, quien, acompañada por el concejal de Dinamización Social, Francisco Arias, ha dado a conocer los detalles de las actividades programadas con motivo de esta fiesta.

Igual ha explicado que el cartel de este año es obra de la ilustradora santanderina Elena Gómez, que ha trabajado con importantes empresas, ilustrado cuentos y retratado a innumerables personajes de cine, series y televisión, con 'Operación Triunfo' como uno de sus contenidos más seguidos. Incluso lanzó su propia línea de camisetas.

La programación comenzará el miércoles 29 con el taller 'Cosa Addams', en la calle Juan de Herrera; el pintacaras 'Familia Addams', en la Plaza Porticada, y el pasaje del terror 'Fiesta en Casa de Los Addams', también en la Porticada.

Además, por la tarde, se desarrollará la visita Infantil 'La Mansión de los Vampiros' en el Palacio de La Magdalena, además de una quedada, clase y flash-mob 'Miércoles Addams' en la Porticada, cuyos pasos se mostrarán previamente en redes sociales; y el pasacalles 'Monstruos' en la zona centro.

El jueves 30 también habrá talleres y pintacaras, además de animación con 'Miedo en las Calles' en la zona centro.

El pasaje del terror 'Fiesta en Casa de Los Addams' volverá a ser protagonista en la Plaza Porticada y por la tarde se celebrará un desfile de academias de baile que irá desde la Plaza del Ayuntamiento al Centro Botín con coreografías finales.

Además, volverá a celebrarse la visita Infantil 'La Mansión de los Vampiros' en el Palacio de La Magdalena y habrá el pasaje del terror 'La Cárcel Maldita' en los Jardines de Pereda.

Ya el viernes, jornada central de Halloween, se celebrará el pasaje del terror 'Hospital Maldito' en el centro cívico Tabacalera, taller, pintacaras y 'Fiesta en Casa de Los Addams' en la Plaza Porticada.

Además, tendrá lugar la 'Noche Espectral ¿Truco o Trato?', con photocall, clase de baile fantasmagórica y gymkana en la Plaza del Ayuntamiento.

También habrá el pasacalles 'Dark Horses' en la zona centro, el pasaje del terror 'La Cárcel Maldita' en los Jardines de Pereda y reparto de globos en la Plaza Porticada.

El Palacio de La Magdalena acogerá la visita 'Adultos Halloween' y las actividades terminarán con el pasacalles musical 'La Familia Addams en Santander' en la zona centro.