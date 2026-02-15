Santander pone en marcha este lunes las actividades de conciliación para las vacaciones de Carnaval

Archivo - Ludotecas de Santander.-ARCHIVO - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER - Archivo

SANTANDER 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander pondrá en marcha este lunes 16 las actividades de conciliación para las vacaciones de Carnaval, en concreto, las ludotecas y los campus del Instituto Municipal de Deportes (IMD).

Los niños podrán acudir a las ludotecas Callealtera, Cazoña, Nueva Montaña, Tabacalera, Numancia y Cueto; y los campus serán en el Complejo Ruth Beitia.

Las ludotecas están dirigidas a niñas y niños con edades entre los 3 y 12 años cumplidos en el momento de realizar la solicitud y tienen el objetivo de favorecer el desarrollo integral de niñas y niños y su convivencia con otros menores, facilitando además la conciliación de la vida laboral, familiar y personal de las familias del municipio.

Los horarios de apertura de las ludotecas serán de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas y la red cuenta con seis centros ubicados a lo largo de todo Santander.

Por su parte, el IMD ofrece para esta semana de vacaciones escolares dos campus para niños de 3 a 16 años --el minimultideporte de 3 a 5 años y el multideporte de 6 a 16 años-- y se celebrarán en horario de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 horas.

En ambas actividades se incluye la opción de ludoteca (gratuita) en el Pabellón de Patinaje (opcional, previa reserva de plaza y elección de horario de entrada a la misma), con dos turnos de entrada, a las 8.00 horas y a las 9.00 horas.

Este programa deportivo pretende aglutinar una oferta "que cubra al máximo la demanda de actividad física y deportiva y, además, facilitar la conciliación familiar-laboral" con motivo de las vacaciones escolares, ha destacado el Ayuntamiento en nota de prensa.