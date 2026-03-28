Santander pone en marcha el plan especial de limpieza de playas para Semana Santa

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SANTANDER 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha puesto ya en marcha el plan especial de limpieza y acondicionamiento de sus playas de cara a la Semana Santa y la posterior temporada estival, con el incremento de personal y maquinaria, además de la instalación de elementos como duchas o lavapiés.

Así, desde hace una semana, se ha aplicado un incremento gradual en el dispositivo humano hasta alcanzar la plantilla total de 30 operarios que trabajarán durante el verano, incluyendo monitores y personal de limpieza de aseos.

Como novedad para este 2026, el servicio ha incorporado nueva maquinaria para optimizar la efectividad de las diferentes labores que se llevan a cabo.

En concreto, se ha sumado un rastrillo remolcado específico para la recogida del cordón de marea y dos cuchillas niveladoras destinadas a ajustar periódicamente las cotas de la arena, con lo que se garantiza un estado óptimo tanto para el uso ciudadano como para el mantenimiento mecánico.

Además, a las tareas invernales ordinarias se suman servicios extraordinarios diarios que incluyen el cribado y aireado de la arena, la limpieza profunda de accesos y la desinfección del mobiliario ya instalado.

Por otra parte, a día de hoy, se han colocado ya 35 de los 51 elementos --duchas y lavapiés-- que se retiran durante el invierno.

Las 16 unidades restantes, junto con las pasarelas de madera, se instalarán de forma progresiva durante los próximos dos meses. Esta decisión responde a criterios técnicos, condicionado por la nivelación definitiva de la arena y la carrera de marea propia de las mareas equinocciales, ha explicado en nota de prensa el Consistorio.

El mobiliario de temporada alta, que incluye aseos portátiles, zonas de juegos infantiles, pérgolas de sombra y la infraestructura de baño asistido, se completará antes del 1 de junio, fecha oficial de inicio de la temporada estival.

En cuanto a la gestión de residuos, se han habilitado contenedores en todas las entradas, y se mantienen operativas 20 papeleras autocompactadoras de dos fracciones en los arenales urbanos para fomentar el reciclaje.

Los 140 contenedores de recogida selectiva con cubrecontenedores de madera se instalarán más adelante, dado que este año la Semana Santa se celebra en fechas alejadas del verano y se busca evitar el deterioro innecesario del servicio, ha señalado el Ayuntamiento.

Finalmente, el plan se completa con un refuerzo en el mantenimiento de la imagen urbana, e incluye la reposición y pintado de barandillas, así como la actualización y limpieza de la cartelería informativa en todos los accesos a la costa santanderina.