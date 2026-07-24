Santander se prepara para responder a incidencias durante el eclipse y colaborará con el dispositivo autonómico

Eclipse - AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

SANTANDER, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander se prepara para garantizar una adecuada planificación, coordinación y capacidad de respuesta ante cualquier incidencia que pudiera producirse durante el eclipse solar total del 12 de agosto y colaborará con el dispositivo previsto por el Gobierno de Cantabria.

Para coordinar la respuesta municipal y colaborar con el dispositivo autonómico, el Consistorio ha activado la situación 2 del Plan de Emergencia Municipal, el PEMUSAN.

Esta medida permitirá integrar la estructura municipal en el operativo autonómico previsto para ese día y poner a disposición del Plan Territorial de Emergencias de Cantabria (PLATERCANT) todos los medios y recursos municipales que sean necesarios, ha explicado el concejal de Protección Ciudadana, Eduardo Castillo.

"El objetivo es que Santander esté plenamente coordinada con el Gobierno de Cantabria para garantizar la operatividad de los dispositivos que se pongan en marcha durante un acontecimiento que previsiblemente atraerá a un importante número de personas a distintos puntos del municipio", ha señalado.

Castillo ha indicado que tras la activación del PEMUSAN se definirá junto al Gobierno de Cantabria las medidas concretas que se llevarán a cabo.

La activación del plan refuerza la coordinación entre los distintos servicios municipales con junto a la administración autonómica.

Una de las cinco áreas prioritarias de observación previstas en Cantabria será costa Quebrada, desde el faro de Cabo Mayor hasta las playas de Liencres, donde se espera una elevada afluencia de público para contemplar el fenómeno astronómico.

El Ayuntamiento ha indicado que la activación del PEMUSAN tiene carácter preventivo. Según el propio plan, se declara la Situación 2 en las emergencias que por su naturaleza, gravedad o extensión del riesgo, sobrepasen las posibilidades de respuesta de los servicios ordinarios de la Administración local.