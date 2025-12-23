Santander reforzará la limpieza viaria en Nochebuena y pondrá 20 contenedores más en Cañadío o Pombo

Archivo - Restos de botellón en la Plaza Cañadío de Santander - AAVV POMBO, CAÑADÍO Y ENSANCHE - Archivo

SANTANDER 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander pondrá en marcha un refuerzo extraordinario del servicio de limpieza viaria durante la Nochebuena, con la incorporación de más medios materiales y humanos.

En concreto, se ha programado un refuerzo del servicio de tarde del 24 de diciembre, sobre el servicio mínimo habitual de domingos, pues se prevé la apertura del comercio para las últimas compras.

Además, se han dispuesto contenedores adicionales en las plazas con mayor concentración y afección de ocio, especialmente en Cañadío y Pombo, para aumentar la capacidad de depósito de residuos en vía pública. En total, se han instalado 20 contenedores pequeños, distribuidos en parejas de resto y envases.

Asimismo, el Consistorio ha organizado para este martes 24 un dispositivo especial de limpieza en horario de 21.00 a 3.00 horas, que comenzará por las zonas principales de afección y avanzará, una vez finalizadas, hacia los itinerarios de tránsito y otras áreas en las que se haya detectado concentración de personas.

Este operativo se ha orientado a retirar "el máximo posible del residuo generado por el ocio" y estará conformado por tres equipos dobles de barrido manual, dos barredoras y tres equipos de recogida integrados por un recolector de carga trasera y dos 'minibenne elevacontenedores', con un total de doce operarios, cinco vehículos y un capataz responsable del dispositivo.

Y en la mañana del 25 de diciembre, el Ayuntamiento ha previsto un refuerzo "relevante" respecto a un festivo ordinario, con seis operarios adicionales y apoyo de medios mecánicos -barredoras y baldeadoras-, y ha programado el repaso de las zonas afectadas por el ocio tras el dispositivo nocturno, así como el baldeo con odorizante.

De igual forma, se reforzará el servicio de recogida el 24 de diciembre para vaciar "el máximo posible" de los contenedores de papel-cartón y de envases durante los turnos de noche y mañana, con el fin de facilitar su disponibilidad ante el aumento de este tipo de residuos en estas fechas.

El resto de contenedores mantendrán su frecuencia diaria y el servicio correspondiente a la noche del 25 de diciembre se ha reorganizado para prestarse en turno de mañana, con inicio a las 7.00 horas.

La concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo, ha destacado en un comunicado "el esfuerzo que realiza el Ayuntamiento con la incorporación de más medios humanos y materiales para mantener la ciudad limpia en estas fechas" y ha remarcado la importancia que de la colaboración ciudadana.