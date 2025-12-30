Santander refuerza la limpieza en Nochevieja y Año Nuevo y llama a la colaboración ciudadana

Archivo - Restos de botellón en la zona del Ensanche de Santander - AAVV POMBO, CAÑADÍO Y ENSANCHE - Archivo

SANTANDER, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha puesto en marcha un dispositivo especial de limpieza viaria con motivo de la celebración de la Nochevieja y el Año Nuevo, con el objetivo de mantener la ciudad "en las mejores condiciones posibles" durante unas fechas de "especial afluencia de personas en la vía pública".

Junto al refuerzo del servicio, el Consistorio llama a la colaboración ciudadana para "compatibilizar el disfrute y el ocio con una convivencia cívica y respetuosa".

En el ámbito de la limpieza viaria, se ha reforzado el operativo de la tarde del 31 de diciembre sobre el servicio mínimo habitual de los domingos, para atender el incremento de residuos generado por la mayor presencia de personas en las calles durante las horas previas a la celebración.

Asimismo, se han vuelto a instalar contenedores adicionales en las principales zonas de afección por el ocio de la Nochevieja, con el fin de aumentar la capacidad de depósito de residuos en vía pública y facilitar su correcta gestión durante la noche.

En este caso, y a diferencia de lo ocurrido en Nochebuena -cuando los vecinos del centro tacharon de "fracaso" la vigilancia "dinámica y activa" prometida y lamentaron la "regresión" del botellón-, el Ayuntamiento ha indicado que debido a la "elevada afluencia de personas en la vía pública hasta altas horas de la madrugada no se podrá realizar el desarrollo de trabajos de limpieza nocturnos con normalidad".

Así, el dispositivo especial de limpieza se iniciará en la mañana del 1 de enero, tal y como se ha venido haciendo en años anteriores, ha apuntado la concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo, quien ha enfatizado que durante la primera mañana del nuevo año se llevará a cabo un "refuerzo importante" del servicio de limpieza viaria respecto a un festivo ordinario.

En concreto, con la incorporación de diez operarios adicionales y el apoyo de medios mecánicos, como barredoras y baldeadoras, con el objetivo de retirar el residuo generado por el ocio nocturno y proceder al baldeo de las zonas afectadas con odorizante.

Este dispositivo se centrará especialmente en las áreas con mayor concentración de actividad durante la Nochevieja, así como en los itinerarios de tránsito y espacios públicos más concurridos, para "recuperar la normalidad en la ciudad en el menor tiempo posible" tras la celebración.

En cuanto al servicio de recogida de residuos, el Ayuntamiento repetirá "el mismo refuerzo y organización" que el establecido durante la Nochebuena y la Navidad, con el objetivo de "garantizar el vaciado de contenedores y la correcta gestión de los residuos" generados durante estas fechas.

ESFUERZO ADICIONAL

La edil ha defendido el "esfuerzo adicional" realizado por el Ayuntamiento mediante la incorporación de más medios humanos y materiales, y ha reiterado el llamamiento a la colaboración ciudadana para "contribuir a mantener la ciudad limpia, utilizando los contenedores habilitados y haciendo un uso responsable del espacio público durante las celebraciones".

Finalmente, ha subrayado que estos dispositivos especiales forman parte del "compromiso municipal por compatibilizar el disfrute del ocio con el respeto al entorno urbano y la convivencia, especialmente en fechas señaladas" como Nochevieja y Año Nuevo.