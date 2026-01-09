Santander registra rachas de viento de 99 km/h y Cabaña Verónica anota la temperatura más baja del país (-6,1ºC)

Archivo - Varias personas pasean con viento y frío - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

SANTANDER 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cabaña Verónica, en la vertiente cántabra de Picos de Europa, ha registrado esta mañana la temperatura más baja del país en este inicio de jornada, con -6,1ºC, y rachas de viento de 93 kilómetros por hora, que en Santander han llegado a los 99 km/h, las sexta más fuertes, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

También ha amanecido con temperaturas bajo cero Reinosa, con -2,3ºC a las 8.00 horas, mientras que la máximas esta mañana en la comunidad han sido los 12,7ºC registrados en la zona del aeropuerto y en San Vicente de la Barquera.

Y en cuanto al viento, en el aeropuerto Seve Ballesteros ha habido rachas de 87 km/h esta mañana y, de madrugada, han llegado a los 80 km/h en San Roque de Riomiera y a los 71 km/h en Torrelavega.