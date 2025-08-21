Santander registra la segunda mayor cantidad de lluvia en una hora de su serie histórica, con 63,6 litros

Imagen de la acumulación de agua en el aeropuerto Seve Ballesteros-Santander este jueves - EUROPA PRESS

SANTANDER 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las lluvias torrenciales registradas a primera hora de este jueves en Santander han dejado 63,6 litros por metro cuadrado en una hora, una acumulación de precipitaciones que se sitúa como la segunda mayor cantidad en una hora de la serie histórica en la capital y también en Cantabria.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) así lo señala en su cuenta de X, consultada por Europa Press, donde indica que las precipitaciones de este jueves en Santander "han sido excepcionales".

El organismo ha detallado que la cantidad registrada de 63,6 litros por metro cuadrado en una hora no supera el récord histórico, alcanzado el 27 de agosto de 1983, hace casi 42 años, cuando se acumularon en una hora 96,2 litros en la estación meteorológica del aeropuerto.

No obstante, la cantidad recogida este jueves en una hora en la capital se sitúa en el segundo lugar de la serie histórica de precipitaciones en una hora tanto de Santander como de Cantabria.

En el ranking histórico de lluvia acumulada en una hora figura también Reinosa, con 58,6 mm el 3 de octubre de 2001; San Vicente de la Barquera, con 56,2 litros el 11 de julio de 2007; Cubillo de Ebro, con 52,8 litros el 19 de junio de 2017, y Altamira, con 47,2 litros el 17 de agosto de 2022.