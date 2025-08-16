Archivo - Santander renovará el campo de fútbol Vicente Miera por casi 700.000 euros - IDM SANTANDER - Archivo

Se contempla el cambio del firme y del césped artificial

SANTANDER, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santander ha aprobado esta semana el proyecto técnico para la renovación del campo de fútbol Vicente Miera, con un presupuesto de licitación de 693.000 euros y un plazo de ejecución de 3 meses.

Así lo ha anunciado en nota de prensa la concejala de Deportes, Beatriz Pellón, quien ha detallado que el objeto principal de la actuación es la renovación del firme y el césped artificial.

Asimismo, los trabajos contemplan la mejora del equipamiento deportivo y del alumbrado, reparaciones del drenaje y riego y la renovación de ciertas instalaciones en los vestuarios.

Además, la edil ha señalado que con esta actuación se ampliarán las dimensiones del terreno de juego para cumplir con la normativa vigente, así como de los pasillos laterales y frontales de seguridad.

También se saneará el cierre metálico del terreno de juego actual y el desplazamiento en el fondo sur, y se renovará el equipamiento deportivo, entre ellos, las porterías, banquillos y video marcador.

Del mismo modo, está prevista la mejora de la red de drenaje y se sustituirán los aspersores de riego; se renovarán los proyectores de iluminación, así como las puertas de acceso y los elementos de radiadores de calefacción en los vestuarios.

Tras la aprobación del proyecto técnico, el siguiente paso será su licitación y posterior adjudicación a la empresa que se encargue de llevar a cabo los trabajos.