Santander renovará el entorno urbano entre la Colonia del Mar y la Bajada de la Calzada por 3,3 millones

SANTANDER, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander invertirá 3,3 millones de euros en el proyecto de renovación integral del entorno urbano entre la Colonia del Mar y la Bajada de la Calzada, con actuaciones que también incluyen otras calles de la zona, entre ellas el Barrio de San Francisco.

El proyecto técnico de estas obras se aprobó en la última Junta de Gobierno Local, y el objetivo es llevar a cabo una intervención urbana global, cuyo alcance abarca no sólo la mejora de la pavimentación y las canalizaciones que dan servicio a los edificios del entorno, sino al mobiliario y arbolado existentes.

Para ello, se han mantenido varias reuniones de seguimiento del proyecto, tanto con técnicos municipales como con representantes vecinales, para conocer con detalle las necesidades que presenta el entorno y efectuar un diagnóstico para planificar la actuación, según ha detallado en nota de prensa el concejal de Fomento, Agustín Navarro.

De esta manera, las obras proyectadas están enfocadas a ordenar los espacios de aparcamiento y dotar de anchura suficiente a las aceras, bien con secciones que segregan calzada y acera, bien con espacios de coexistencia entre vehículos y peatón.

Además, se prevé realizar una nueva pavimentación del espacio público, a través de la reconfiguración de cada calle bajo criterios de accesibilidad, de modo que la pendiente y la anchura de las aceras se adecúe para el tránsito peatonal.

Asimismo, las infraestructuras de servicios de saneamiento y abastecimiento se acondicionarán y renovarán en función de su capacidad y estado de conservación.

En este ámbito se sitúan elementos como acometidas a viviendas, tuberías, pozos de registro, piezas especiales o hidrantes de incendios.

También se adecuará la semaforización de la zona conforme a las indicaciones de los servicios técnicos municipales.

Navarro ha enmarcado esta nueva inversión municipal en el "esfuerzo" del Ayuntamiento de Santander para promover "una mejora continua de barrios y calles con actuaciones que contribuyen a hacerlos más habitables y dan respuesta a las necesidades de los ciudadanos".