Santander renueva el acceso al Faro de Cabo Mayor con un hormigón que se ilumina de noche - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha finalizado la mejora de los accesos al Faro de Cabo Mayor, tras una inversión de 278.875 euros para transformar la vía en un espacio "más accesible, seguro y respetuoso con el paisaje", y que cuenta con un cemento que se ilumina de noche.

La alcaldesa, Gema Igual, ha visitado este lunes la zona junto al presidente de la Autoridad Portuaria, César Díaz; los concejales de Fomento, Agustín Navarro; Barrios, Lorena Gutiérrez; y Turismo, Fran Arias; y vecinos de Cueto.

Durante la visita, Igual ha destacado que se ha mejorado "de forma muy significativa uno de los accesos más transitados y representativos del litoral santanderino".

En este sentido, ha dicho que se ha recuperado este entorno, propiedad de la Autoridad Portuaria, "para las personas, haciendo compatible la protección del paisaje con una movilidad más amable, sostenible y segura".

El Ayuntamiento quería que dejara de ser únicamente un acceso rodado para convertirse en un recorrido integrado en el entorno, "pensado para caminar, contemplar y disfrutar del paisaje con mayor seguridad", ha añadido.

Por su parte, para César Díaz, esta intervención es "el mejor ejemplo" de la colaboración y coordinación entre el APS y el Ayuntamiento, a través del Foro Permanente Puerto-Ciudad, una actuación que repercutirá "de manera muy positiva" en las visitas tanto a la torre del Faro de Cabo Mayor como a las exposiciones que alberga el edificio.

DETALLES

En el acceso al Faro, se ha creado una plataforma peatonal separada de la carretera, que mantiene el doble sentido y reduce la velocidad.

Además, se ha utilizado pavimento diferenciado con un hormigón que se ilumina de noche; y se ha instalado iluminación baja no invasiva, apartaderos para facilitar el cruce de vehículos y elementos naturales de separación entre la zona rodada y peatonal.

Asimismo, se han mejorado las zonas de estancia con soluciones paisajísticas y de drenaje compatibles con el entorno natural.

Esta intervención se suma a otras "estratégicas" desarrolladas en el entorno, como el Parque 2020, la renaturalización de Doctor Diego Madrazo o el nuevo aparcamiento de Mataleñas, que se encuentra en obras.

Para acometer esta actuación en terrenos de la APS ha sido necesaria la firma de un convenio de colaboración entre ambas instituciones.

Esta actuación está enmarcada en el Plan de Sostenibilidad Turística Norte Litoral - Costa Quebrada, financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU y del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia.

ANIVERSARIO

En agosto de este año se cumplen 20 años de la apertura del Faro como centro de arte, efeméride que se conmemorará con diversas actividades.

Además, la torre del Faro permanecerá abierta para visitas guiadas, con horario ampliado para adaptarlo a la época estival.

Este edificio es, para Díaz, "una muestra más" de la colaboración entre administraciones y un reclamo "de alto valor que consolida al Puerto como referente cultural, mediante la promoción de eventos y actividades que incentivan la participación ciudadana y el turismo".

Por otra parte, la APS está finalizando varias intervenciones en el edificio que forman parte del Plan de Accesibilidad del Puerto, con el objetivo de "crear un entorno más inclusivo, facilitando el acceso de las personas con movilidad reducida a los edificios públicos", ha señalado Díaz.