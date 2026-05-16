Santander repartirá 1.500 raciones de paella el 25 de mayo por la Virgen del Mar

SANTANDER, 16 May. (EUROPA PRESS) -

Santander celebrará el lunes 25 de mayo la festividad de la Virgen del Mar, con la procesión desde la parroquia a la ermita, la misa oficiada por el obispo y una comida popular en la que se repartirán 1.500 raciones de paella, además de actividades y actuaciones musicales.

La alcaldesa, Gema Igual, ha resaltado "el arraigo y el poder de convocatoria" de esta fiesta y su continuidad de generación en generación con un "carácter siempre marcado por la hermandad y la convivencia".

En una nota de prensa, ha animado a los santanderinos a participar en los actos para honrar a la patrona de la ciudad y ha felicitado a la Hermandad de la Virgen del Mar y a los vecinos de San Román por el trabajo que han llevado a cabo para hacer realidad la fiesta.

LUNES 25

Los actos comenzarán a las 9.00 horas con una misa en la ermita y será a partir de las 10.45 cuando empiece la procesión con la imagen de la Virgen desde la parroquia de San Román, que estará amenizada por la Agrupación Musical Virgen de la Amargura.

A las 12.00 horas se celebrará la misa oficiada por el obispo, Arturo Ros, y cantada por la coral Santa Catalina, junto a la banda municipal, con la renovación de los votos del Consistorio, seguido de la ofrenda floral a la Virgen. A las 11.00 horas se abrirá el mercado tradicional, y, media hora más tarde, habrá actuación de coros y danzas.

A las 13.00 horas se producirán sorteos a cargo de la Asociación La Confianza y a las 13.30 comenzará la actuación del Coro Ronda Altamira. A partir de las 14.00 horas será el momento para la degustación de las 1.500 raciones de paella, con las posteriores actuaciones musicales de los Hermanos Cossío y el grupo Aires de San Román junto a las pandereteras de San Román.

'Sport Dance' actuará de 17.30 a 18.30 horas, y, a partir de esa hora, se celebrará el rosario y la eucaristía en la ermita cantada por el Coro La Encina. Antes del fin de fiestas, habrá otro momento para la música a cargo de DJ-Miguel.

También se han programado diversos actos previos, entre los que se encuentra la novena en la parroquia de San Román del 15 al 22 de mayo a las 19.00 horas.

DOMINGO 24

Asimismo, el domingo, víspera de la Virgen del Mar, plantea una jornada de actividades en la campa, que comenzarán con el popular concurso de ollas ferroviarias para preparar un menú de patatas con carne de vacuno.

Además del mercado tradicional, a las 11.00 horas comenzará un concurso de dibujo y se disputará el primer concurso de futbolín por parejas para mayores de 15 años. Tras el concierto de La Runfona, de 12.30 a 13.30 horas, se producirá la deliberación del jurado sobre los ganadores del concurso de ollas.

Ya por la tarde, habrá animación musical a cargo de DJ-Alex, juegos tradicionales, semifinales y final de futbolín, y se llevará a cabo la entrega de premios de los concursos de ollas ferroviarias, dibujo y juegos. De 18.00 a 19.00 horas, tendrá lugar una actuación de magia a cargo de Israel, y, a continuación, DJ-Miguel animará la fiesta con su selección musical hasta las 24.00 horas. De 21.00 a 22.00 horas, actuará el grupo de reggaetón cántabro Mucan.

Las actividades han sido organizadas por el Ayuntamiento en coordinación con la Hermandad de la Virgen del Mar, con apoyo desde el Plan de Sostenibilidad Turística de Santander y fondos europeos Next Generation EU en el marco del PRTR.