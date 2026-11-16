Santander rinde homenaje a las víctimas de accidentes de tráfico y reafirma su compromiso con la seguridad vial

Lona en el Ayuntamiento de Santander que rinde homenaje a las víctimas de accidentes de tráfico - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander se ha sumado un año más al Día Mundial en recuerdo de las víctimas de accidentes de tráfico, una conmemoración que busca rendir homenaje a las personas que han perdido la vida o han resultado heridas en siniestros viales, visibilizar las consecuencias de estos accidentes y sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la seguridad vial.

Con motivo de esta jornada, la alcaldesa, Gema Igual, acompañada por el concejal de Protección Ciudadana, Eduardo Castillo, y la delegada de Stop Accidentes en Cantabria, Maribel Fernández, ha desplegado una lona conmemorativa en el balcón del Ayuntamiento como símbolo de recuerdo, respeto y solidaridad con todas las personas afectadas por los accidentes de tráfico.

En nota de prensa, la regidora ha destacado la importancia de mantener viva la memoria de las víctimas y de reconocer también la realidad de quienes han sobrevivido a un siniestro vial y deben afrontar sus consecuencias, en ocasiones durante el resto de sus vidas.

"Hoy recordamos a quienes perdieron la vida en un accidente de tráfico, pero también queremos tener muy presentes a todas aquellas personas que han resultado heridas y que siguen enfrentándose a las consecuencias físicas y emocionales de estos siniestros", ha expresado.

Igual ha señalado que esta conmemoración constituye una oportunidad para hacer visible una realidad que afecta cada año a numerosas personas y para trasladar un mensaje de apoyo y cercanía tanto a las víctimas como a sus familiares y allegados.

"Detrás de cada accidente hay personas cuyas vidas pueden cambiar en un instante. Por eso, este día debe servirnos para recordar, acompañar y, sobre todo, tomar conciencia de que la seguridad vial es una responsabilidad que nos concierne a todos", ha afirmado.

La alcaldesa ha agradecido la implicación de Stop Accidentes y el trabajo que desarrolla esta asociación en la atención y el apoyo a las víctimas, así como en la promoción de iniciativas de sensibilización destinadas a prevenir los siniestros viales.

En este sentido, ha reiterado el compromiso del Consistorio con la mejora continua de la seguridad en las calles de Santander, mediante actuaciones dirigidas a favorecer una movilidad más segura, mejorar la señalización, proteger a los usuarios más vulnerables de las vías públicas y promover hábitos responsables en los desplazamientos.

Asimismo, ha incidido en la importancia de la educación vial y la prevención desde edades tempranas, así como en la colaboración entre administraciones, asociaciones, profesionales y ciudadanía para avanzar en la reducción de los accidentes.

El Día Mundial en recuerdo de las víctimas de accidentes de tráfico, que se conmemora el tercer domingo de noviembre, pretende dar visibilidad a las consecuencias humanas y sociales de los siniestros viales, reconocer a las personas afectadas y reforzar la necesidad de continuar trabajando en su prevención.