Santander seguirá prestando asistencia a las mascotas de los usuarios del Princesa Letizia

Archivo - Centro De Acogida Princesa Letizia - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander y el Colegio de Veterinarios de Cantabria continuarán colaborando durante 2026 para posibilitar la prestación del servicio de asistencia sanitaria a los animales que acompañan a los usuarios del Centro de Acogida Princesa Letizia.

Así lo ha avanzado la concejala de Servicios Sociales, Zulema Gancedo, una vez que la Junta de Gobierno Local ha aprobado el convenio que mantienen ambas entidades desde 2019, coincidiendo con la apertura del módulo para mascotas del Princesa Letizia.

"Santander va más allá de la asistencia a los usuarios del centro de acogida velando también por la salud de sus animales", ha remarcado la responsable municipal del área en un comunicado.

Según ha explicado, el Consistorio constató que en ocasiones las personas sin hogar con un animal de compañía no querían ir al centro de acogida porque no podían hacerlo acompañados de su mascota.

Por ello, habilitó cuatro alojamientos para animales dotados con sala clínica en el patio del centro, siguiendo las directrices marcadas por el Colegio de Veterinarios.

Gracias a este acuerdo, el Colegio, de forma desinteresada y a través de la bolsa de veterinarios de oficio voluntarios, envía a profesionales colegiados para identificar, vacunar, realizar tratamientos habituales o diagnosticar cualquier problema que se detecte, aportando además el material sanitario necesario.

Por su parte, el Ayuntamiento se encarga de mantener a los animales durante el tiempo de estancia de sus dueños, incluida su alimentación e higiene.