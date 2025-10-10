Santander sorteará 46.000 vales de 10 euros entre los vecinos para compras de más de 25

Los agraciados podrán adquirir hasta 10 bonos y beneficiarse de 100 euros de descuento en compras del 22 de octubre al 22 de noviembre

El Ayuntamiento de Santander, en colaboración con la Cámara de Comercio de Cantabria, va a poner en marcha una nueva edición de la campaña 'Vale +', la sexta, que nuevamente estará destinada a los vecinos, con una inversión municipal de medio millón de euros y un total de 46.000 bonos.

Cada uno tendrá un importe de 10 euros a descontar en compras superiores a 25, y los interesados que resulten agraciados en el sorteo de los vales podrán adquirir hasta un máximo de diez y beneficiarse por tanto de un descuento total de 100 euros en los comercios que se adhieran a esta iniciativa a partir de este lunes, 13 de octubre, cuando también se abre el registro a los clientes.

Las compras podrán hacerse durante un mes, del 22 de octubre al 22 de noviembre. Y la regla de canje para cada vale será de 10 euros por cada 25 euros de precio de venta, de forma que el ciudadano que canjee el bono solo tendrá que pagar 15 euros, lo que supondrá un descuento del 40 por ciento en su compra.

Así lo han anunciado este viernes en rueda de prensa la alcaldesa, Gema Igual, y el vicepresidente de la Cámara de Comercio, Miguel Ángel Cuerno, quienes han subrayado que, teniendo como referencia la campaña de 2024, se espera generar un impacto de más de 1,5 millones.

"El Ayuntamiento vuelve a dar un paso al frente y se pone del lado de los comerciantes y de los ciudadanos, porque las campañas anteriores han dado resultados muy positivos", ha subrayado la regidora, que ha destacado que las cinco ediciones celebradas hasta la fecha han generado una facturación de 9,2 millones de euros en los establecimientos de la ciudad.

De este modo, ha defendido que esta campaña es "una ayuda directa a los comerciantes" y ha enfatizado en que "dinamiza la economía, favorece el consumo en la ciudad y acerca a los santanderinos a los establecimientos de su entorno". Además, ha afirmado que se trata de "la medida más demandada por el comercio local con mucha diferencia" y que se desarrolla en esta época por petición de los propios comerciantes.

ACIERTO

Por su parte, Cuerno ha puesto en valor el "acierto" del Ayuntamiento por lanzar la campaña en estas fechas y ha agradecido el esfuerzo municipal tanto en nombre de la Cámara de Comercio como de la federación de comerciantes COERCAN.

Igualmente, ha destacado las mejoras implantadas al hacer "más cómoda" la participación a los comerciantes y vecinos durante la campaña.

FUNCIONAMIENTO DE LA CAMPAÑA

Como en la campaña de 2025, podrán participar ciudadanos empadronados en Santander y los vales se sortearán ante notario, para que sea "más equitativo" y puedan acceder todos los interesados, ya que antes los bonos sólo correspondían a las personas que los pudiesen descargar primero.

Los santanderinos y los establecimientos interesados podrán preinscribirse desde el próximo lunes, 13 de octubre, a las 11.00 horas, hasta el jueves 16, a las 14.00 horas, a través de la plataforma www.santandervalemas.com

El lunes 20 de octubre y después de cotejar los datos de las personas preinscritas, la Cámara de Comercio enviará a los ciudadanos inscritos su número para el sorteo de vales.

El martes 21 se sortearán los vales ante notario en la Cámara de Comercio y se comunicará a los ganadores, además de colgarse en la web el listado de números premiados.

Finalmente, la campaña durará un mes: empezará el día 22, a las 12.00 horas, y terminará el 22 de noviembre.