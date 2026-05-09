Santander se suma al Día del Comercio Justo con un mercado en la Plaza del Ayuntamiento

Mercado de Oxfam Intermón en la Plaza del Ayuntamiento - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 9 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander, a través de OICOS, se suma este sábado a la celebración del Día Mundial del Comercio Justo con una jornada que se lleva a cabo hasta las 20.00 horas en la Plaza del Ayuntamiento a través de un mercado de Oxfam Intermón para que los ciudadanos puedan adquirir todo tipo de productos de comercio justo, fundamentalmente de alimentación y textil.

La alcaldesa, Gema Igual, y el concejal de Cooperación al Desarrollo, Mateo Echevarría, han visitado la zona y han destacado la importancia de esta jornada que tiene como objetivo promover el consumo responsable y dar a conocer los criterios de este movimiento, centrado en la lucha por la justicia global y en contra de la desigualdad, ha indicado el Consistorio en nota de prensa.

Además, habrá una actuación del Coro Ronda Altamira, cuentacuentos, talleres de juegos cooperativos y sorteos entre los clientes de dos cestas con productos de comercio justo, adquiridos en Oxfam Intermón, organización no gubernamental que regenta la única tienda exclusivamente de comercio justo que hay en la ciudad.

La iniciativa, que se ha llevado a cabo en varias ocasiones, está enmarcada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 con la que el Ayuntamiento pretende que los santanderinos hagan un consumo responsable, tanto en tiendas físicas como por Internet.

Por último, desde OICOS se recuerda que el consumo de este tipo de productos va más allá del beneficio exclusivamente económico ya que en su elaboración se tienen en cuenta criterios éticos y sociales, como la protección de los derechos laborales y medioambientales.