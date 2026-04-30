Santander tendrá tres conexiones aéreas con Bucarest desde final de marzo de 2027

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SANTANDER 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Santander tendrá tres conexiones aéreas con Bucarest a partir de final de marzo de 2027, según información de Wizz Air, la compañía que opera esta ruta en el aeropuerto Seve Ballesteros-Santander.

De este modo, la conexión pasará de los dos vuelos semanales actuales, los martes y los sábados, a tres, los martes, jueves y sábados, a partir del 29 de marzo del año próximo.

Por su parte, los vuelos entre Sofía (Bulgaria) y la capital cántabra se mantendrán en verano del año próximo como en los términos actuales, con dos días de operación semanales, los martes y sábados.