Santander trabaja por mejorar los "puntos calientes" de inundaciones ante aguaceros

SANTANDER, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Santander está "tratando de mejorar" con "actuaciones de todo tipo" las redes de saneamiento y de abastecimiento para hacer frente a los problemas de inundaciones ante intensidades de lluvia elevadas en periodos cortos de tiempo.

Así lo ha señalado el concejal de Movilidad Sostenible de Santander, César Díaz, este miércoles a preguntas de la prensa sobre las intensas lluvias del pasado lunes por la noche, que llegaron a los 52,2 litros por metro cuadrado entre las 17 y las 23 horas, lo que provocaron incidencias en diferentes puntos de la ciudad.

Díaz ha indicado que este asunto no es único de la ciudad, sino que "se produce en multitud de sitios en numerosas ocasiones", y se está haciendo un "esfuerzo importante" por ir mejorando "en la medida de lo posible" esos "puntos calientes" que sufren más las consecuencias de estos aguaceros.

Al respecto, ha recordado que recientemente se ha actuado en el Polígono de Candina, donde en este último aguacero no ha producido los problemas de inundaciones que hubo en el pasado.

OTRAS MEDIDAS EN LA PLAZA DE ITALIA

En cuanto a la Plaza de Italia, el edil ha apuntado que las obras de pavimentación incrementaron la capacidad de desagüe de los colectores y el tanque de tormentas "ofrece una capacidad de almacenamiento extra que antes no existía", aunque, ha reconocido, "no es suficiente para paliar por completo" los aguaceros de esta intensidad, por lo que ha abogado por analizar si hay que implantar "otro tipo de medidas" para que los resultados no sean los que se están produciendo. "En eso estamos trabajando", ha dicho.

Díaz ha añadido que el tanque de tormentas "ha cumplido" con su función, pero "tiene las dimensiones que tiene" y "no es suficiente" para evitar un aguacero de esa intensidad, por lo que ha apostado por contemplar "otras cuestiones" para intentar que eso "se minore todo lo posible".

"Están en ello y me consta que están analizándolo para intentar llevarlo a cabo lo antes posible. Y es una cuestión que no es de hoy por lo de hoy, sino que venimos trabajando en ello", ha trasladado.

En este sentido, el concejal ha insistido en que la zona de Candina "se ha resuelto" y en la zona del Grupo Ateca se han llevado a cabo recientemente intervenciones y se ha conseguido que con este último aguacero último no se han producido "las inundaciones que se producían".

De esta forma, Díaz ha sentenciado que se van "mejorando zonas" aunque hay que "seguir mejorando", si bien no sabe si "es posible" que cualquier aguacero, en cualquier momento y de cualquier intensidad no provoque ningún tipo de inundación. No obstante, ha asegurado que se intentará siempre actuar para que los efectos sean "los menores posibles".

Díaz ha hecho estas declaraciones en la presentación de dos nuevos autobuses eléctricos que se incorporarán a la flota del servicio de transportes urbanos (TUS).