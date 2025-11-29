Santillana alberga la XIII Asamblea de los Pueblos Más Bonitos de España - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SANTANDER, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha reivindicado a la comunidad autónoma como un "lugar único" al contar con siete pueblos entre los 122 más bonitos de España lo que "nos convierte en la región más bonita" del país.

Así lo ha ensalzado este sábado en la inauguración de la XIII Asamblea de la Asociación de Los Pueblos Más Bonitos de España que se celebra en Santillana del Mar y en la que también han participado la alcaldesa del municipio, Sara Izquierdo; el presidente de la Asociación, Francisco Mestre; la directora general de Turismo de Cantabria, María Saiz; y el director general de la Fundación Caja Cantabria, Juan Muñiz, así como representantes de los municipios adheridos a la entidad.

Casares ha destacado los 122 pueblos más bonitos del país como muestra de "la belleza, el patrimonio y la identidad que hace de España un país excepcional" y dentro del cual Cantabria es "un lugar único" y Santillana del Mar es una "buena muestra de ello".

"Aquí en Santillana empezó todo lo que somos hoy como país hace miles de años, en esas cuevas de Altamira que son patrimonio de la humanidad, pero también patrimonio de la mejor Cantabria que mira al mundo con el orgullo de ser protagonista de la historia", ha manifestado el delegado del Gobierno.

Para Casares, Cantabria es única no sólo por su patrimonio sino por su "naturaleza, cultura, tradiciones, folclore y gastronomía" y puesto en valor a los siete pueblos más bonitos de España de la región: Santillana, Comillas, Mogrovejo, Potes, Bárcena Mayor, Carmona y Liérganes.

El representante del Estado ha emplazado a los miembros de la Asociación a seguir "ampliando horizontes y explorando esa España infinita, como infinita también lo es Cantabria, y en la que la belleza, el patrimonio, la historia y las tradiciones lo invaden todo para hacer que seamos el mejor país del mundo".

"Seguid trabajando como estos años con los fondos europeos, con los planes de sostenibilidad turística que puso en marcha el Gobierno de España para unir al patrimonio que defendéis con el mejor futuro de la mano de la transformación digital y la sostenibilidad", ha señalado Casares.