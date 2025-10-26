Santillana del Mar, donde más ha llovido de toda España

SANTANDER 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Santillana del Mar lidera el ranking nacional de las diez localidades donde más ha llovido de toda España en lo que va de este domingo, al situarse como el lugar con mayor acumulación de precipitación del país, con 21,2 litros por metro cuadrado.

En esta lista también figuran San Vicente de la Barquera y Sierrapando (Torrelavega) donde se han registrado 15,1 y 14,8 mm, respectivamente, lo que las convierten en el cuarto y quinto lugar donde más agua ha caído, según datos actualizados a las 8.30 horas de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultados por Europa Press.

En cuanto a las temperaturas, Cabaña Verónica, en la vertiente cántabra del Parque Nacional de Picos de Europa, ha sido el tercer punto de la geografía española donde más ha descendido el mercurio de los termómetros, hasta -3,2 grados centígrados a las 2.30 horas. La mínima nacional la ha marcado Astún-La Raca (Huesca) con -3,7ºC. Por contra, la máxima se ha registrado en Castell de Ferro (Granada) con 23,5ºC.