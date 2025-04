Santillana del Mar inaugura la obra que "une su casco histórico" y ofrece acceso peatonal hasta el zoo

Incluye nuevos tramos de empedrado para dar continuidad a las calles

SANTILLANA DEL MAR, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Santillana del Mar ha inaugurado este martes la obra del itinerario peatonal desde el centro hasta el zoo, que ha incluido la renovación del firme de la calzada, de los accesos a la Cueva de Altamira, de la iluminación y de la señalización.

Y es que, además de ese itinerario peatonal, esta obra "une" un casco histórico que estaba "dividido por una carretera", tal y como ha destacado en la inauguración la alcaldesa, Sara Izquierdo, junto a la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y al consejero de Fomento, Roberto Media.

Esa unión se produce gracias a que un tramo del firme se ha sustituido por un empedrado de piedra natural similar al del resto del casco histórico para dar continuidad a algunas calles, teniendo en cuenta que parte de la obra afecta a un área catalogada como Bien de Interés Cultural (BIC).

El proyecto ha supuesto una inversión de casi 1,5 millones y afecta a tres carreteras: la CA-131 a su paso por el núcleo de Santillana del Mar; la CA-134, que da acceso a las Cuevas de Altamira; y la CA-926, que comunica las dos anteriores. En total, se ha actuado en un tramo de 1.245 metros, tras 17 meses de obras.

La presidenta cántabra ha celebrado que este proyecto "mejora y mucho la seguridad vial" entre el centro de Santillana y el zoo, además de que renueva los accesos a "la joya" de Altamira y ofrece una restauración "técnicamente impecable" y "respetuosa al máximo con el alto valor de un entorno muy sensible". "No hay no hay más que ver cómo se ha integrado la nueva senda peatonal adoquinada en todo el conjunto histórico de Santillana", ha dicho.

También ha subrayado "lo necesarias que eran estas obras" frente a "problemas que se han padecido durante años", como las "aceras insuficientes y muy estrechas" junto a la calle Sánchez Tagle o el "vía crucis" de tener que invadir los peatones la calzada "sí o sí" en algunos tramos de la Avenida Antonio Sandi.

Buruaga ha enumerado otros proyectos del Gobierno que beneficiarán a Santillana del Mar, como la carretera Viveda-Dualez que, con un presupuesto de más de 8 millones de euros, se prevé tener finalizada este verano; o la construcción de ocho viviendas públicas en régimen de alquiler asequible que estarán listas en septiembre "o incluso antes".

Además, uno de sus objetivos de legislatura es la remodelación del consultorio médico planteada por el Ayuntamiento con una inversión prevista de 250.000 euros, que pretende mejorar la accesibilidad, la cubierta y un acondicionamento exterior.

Por su parte, la alcaldesa ha agradecido la colaboración del Ejecutivo -"es muy fácil trabajar con el Gobierno de Cantabria", ha dicho- porque con financiación propia no hubiese sido posible la ejecución de una obra "de esta envergadura".

PARQUE DE REVOLGO

Así, ha llamado a "seguir trabajando en la línea de colaboración" y ha avanzado que también se va a renovar el Parque de Revolgo, que "durante muchos años ha sufrido unas condiciones lamentables".

"Por fin va a ser una realidad y en breve vamos a poder tener un parque nuevo para los niños del municipio y para todos aquellos turistas y vecinos que quieran venir a disfrutar de él", ha dicho tras mantener una reunión con el consejero de Fomento y el de Turismo, Luis Martínez Abad.

Izquierdo se ha mostrado "afortunada" por ser quien ha inaugurado este martes la obra del nuevo itinerario peatonal que, ha destacado, "materializa el sueño de muchos vecinos que durante muchos años pelearon para que se consiguiese".

Y es que la actuación, a su juicio, era una "necesidad" que tenía el municipio ya que "acerca un poco más a ese patrimonio" y sirve como "un enriquecimiento más a esa cultura y a esa historia" de Santillana, un conjunto histórico con siete inmuebles declarados BIC.

"No podemos olvidar que Santillana del Mar es conjunto histórico artístico, es Patrimonio de la Humanidad, pueblo más bonito de España", ha ensalzado la regidora.