Santillana del Mar y Polanco cerraron 2025 con una tasa de delincuencia más de 10 puntos por debajo de la regional

Archivo - Vista aérea del centro de Santillana del Mar - AYUNTAMIENTO DE SANTILLANA DEL MAR - Archivo

SANTANDER 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los municipios de Santillana del Mar y Polanco cerraron el año 2025 con una tasa de criminalidad más de 10 puntos por debajo de la regional, de 31,5 y de 27 delitos por cada 1.000 habitantes, respectivamente.

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, y la alcaldesa de Santillana del Mar, Sara Izquierdo, han presidido esta mañana la Junta Local de Seguridad del municipio en el Museo Jesús Otero, donde han destacado la "estabilidad" de los datos ya que las infracciones penales se mantienen respecto a 2024 y la cibercriminalidad desciende más de un 3%.

Entre las cifras más destacados, se ha constatado un descenso del 33,3% de los robos con fuerza en establecimientos de Santillana y de un 27,2% de los robos con fuerza en viviendas.

En la reunión también han participado, entre otros, el jefe de la Guardia Civil de Cantabria, el coronel Jorge Bodelón, y otros mandos del cuerpo y representantes de la Policía Local.

COMISIÓN DE SEGURIDAD EN POLANCO

Por otro lado, en la jornada de este viernes se ha celebrado la Comisión de Seguridad de Polanco, un órgano existente con algunos ayuntamientos que carecen de Policía Local, y en el que se ha analizado la información relativa a las intervenciones de la Guardia Civil.

Así, nuevamente han estado el delegado y el coronel de la Guardia Civil junto a la alcaldesa, Rosa Díaz.

En este caso, se ha puesto en valor la seguridad en un municipio que ha cerrado el pasado año con una tasa de 27 delitos por cada 1.000 habitantes, 16 puntos por debajo de la tasa regional.