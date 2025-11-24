La secretaria de Estado de Igualdad alerta de la violencia vicaria, digital y económica que "revictimiza" a las mujeres

SANTANDER, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Estado de Igualdad y de Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, María Guijarro, ha alertado del uso de la violencia vicaria, la digital y la económica para "revictimizar" a las mujeres, y ha hecho un llamamiento a todos los estamentos de la sociedad, los entornos de las víctimas y los hombres para luchar contra la violencia machista.

Así lo ha trasladado Guijarro este lunes en declaraciones a la prensa, con motivo de la celebración de la segunda Jornada de Violencia de Género organizada por la Delegación del Gobierno en Cantabria, enmarcada en el 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y que está dedicada a la violencia vicaria.

La secretaria de Estado ha señalado que en lo que va de año 38 mujeres y tres menores han sido asesinados en el país a causa de la violencia machista, dejando 20 huérfanos, unas cifras que "no se pueden permitir en un Estado democrático y menos en pleno siglo XXI".

"El Gobierno de España está convencido que todos los agentes institucionales, sociales, políticos y económicos tenemos que coordinarnos y seguir mejorando en este trabajo para la eliminación de la violencia hacia las mujeres", ha manifestado.

En este sentido, ha indicado que uno de los "hitos fundamentales" este año ha sido la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que generó un consenso "casi unánime, excepto a la ultraderecha".

Ha destacado que se trata de un pacto que ha aumentado las medidas, hasta un total de 461, así como su presupuesto, con 1.500 millones de euros para los próximos cinco años. En este punto, ha hecho un llamamiento a "que no se utilicen las víctimas de la violencia machista de manera partidista".

Ha apuntado que este Pacto de Estado "contempla unas violencias que hace tiempo pensamos que nunca íbamos a tener que contemplar", como la vicaria, que "utiliza a lo que más quieren las mujeres para revictimizarlas".

Además, ha indicado que la violencia digital está "muy presente ya en nuestra sociedad" y también la económica, con la que "se utiliza la asfixia económica de las mujeres para revictimizarlas y para que no consigan denunciar".

"Pido por favor a todos los estamentos de la sociedad, a los entornos de las víctimas, que nos ayuden a seguir luchando contra la violencia machista", ha trasladado Guijarro, para quien "un estado democrático no se lo puede permitir, porque sin igualdad no puede haber democracia".

Finalmente, ha hecho un llamamiento "especial" también a los hombres, que son "parte fundamental de esta cuestión", para que "los hombres feministas" digan a los "machistas" que "así no se construye ni democracia ni igualdad".

"Este 25 de noviembre nos tiene que servir para conmemorar estos asesinatos, pero sobre todo para seguir mejorando en torno a la lucha contra la violencia machista", ha sentenciado.

Por su parte, el delegado del Gobierno, Pedro Casares, ha señalado que desde esta institución se quieren seguir concienciando a toda la ciudadanía de Cantabria de la importancia de que para tener sociedades plenamente libres y democráticas, donde la igualdad sea real entre hombres y mujeres, hay que "erradicar de una vez por todas la violencia machista, la violencia ejercida sobre las mujeres".

Según ha indicado, ese tiene que ser el compromiso de todas las instituciones públicas y democráticas.

Así, aprovechando el 25N, ha hecho un llamamiento a seguir concienciando y sensibilizando y ha confiado en que en la manifestación que va a recorrer este martes las calles de Santander "seamos muchas y muchos los que alcemos nuestra voz contra la violencia machista".

"MATARLAS EN VIDA"

La fiscal Gabriela Bravo, que ha dedicado gran parte de su carrera profesional, tanto en el ámbito jurídico como en el político, a trabajar por las víctimas de violencia machista, ha sido encargada de pronunciar la ponencia inaugural 'La violencia vicaria: cuando el machismo usa la infancia como arma'.

La fiscal se ha referido a la existencia de una violencia de género "escondida" y "oculta" que deja una especie de "víctimas colaterales", en relación a la violencia vicaria que "también son víctimas de violencia de género".

Según ha explicado, "cuando el maltratador no consigue su objetivo y no consigue ejercer todo el control y el poder que quiere ejercer sobre la mujer, entonces utiliza lo que más quiere, lo que más puede dañarla, que son las personas más allegadas, son los niños y niñas".

"Es una manera de matarlas en vida porque matando a esos niños y a esas niñas, lo que hacen es asegurar un sufrimiento permanente", ha advertido.

La fiscal, que ve importante que se empiece a "nombrar las cosas" por su nombre, ha defendido que se reconozcan a los niños también como víctimas de violencia de género y tipificarlo como delito, como recoge la propuesta del anteproyecto de ley contra la violencia vicaria, que considera que "un delito de violencia vicaria es un delito de violencia psicológica contra la mujer" porque "es la manifestación más cruel de la violencia de género", ha valorado.

"La justicia no puede actuar solo cuando ya se ha producido el asesinato. Tenemos que ser capaces de detectarlo antes, anticiparnos para evitarlo. Solo así es como podremos seguir avanzando", ha sentenciado.